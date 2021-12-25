7 من أهم فوائد التمرين المنتظم للجسم والصحة العامة

يتم تعريف التمرين المنتظم على أنه أي حركة تجعل عضلاتك تعمل وتتطلب من جسمك حرق السعرات الحرارية، وهناك العديد من أنواع النشاط البدني، بما في ذلك السباحة والجري والركض والمشي والرقص، على سبيل المثال لا الحصر.

ولقد ثبت أن التمرين المنتظم له العديد من الفوائد الصحية، جسديًا وعقليًا، وقد يساعدك حتى على العيش لفترة أطول، وفيما يلي 7 من أهم فوائد التمرين المنتظم للجسم والدماغ.

فوائد التمرين المنتظم

يمكن أن جعلك التمرين تشعر بسعادة أكبر

ثبت أن التمارين الرياضية تحسن مزاجك وتقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر، وينتج عن التمرين المنتظم تغييرات في أجزاء الدماغ تنظم التوتر والقلق، كما يمكن أن يزيد أيضًا من حساسية الدماغ لهرمونات السيروتونين والنورإبينفرين، التي تخفف من الشعور بالاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد التمارين من إنتاج الإندورفين، المعروف أنه يساعد في إنتاج مشاعر إيجابية وتقليل إدراك الألم، ومن المثير للاهتمام، أنه لا يهم مدى كثافة التمرين، حيث يبدو أن التمرين المنتظم يمكن أن يفيد مزاجك بغض النظر عن شدة النشاط البدني.

يمكن أن تساعد التمارين في إنقاص الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن الخمول عامل رئيسي في زيادة الوزن والسمنة ولفهم تأثير التمرين على تقليل الوزن، من المهم فهم العلاقة بين التمرين والإنفاق على الطاقة، حيث ينفق جسمك الطاقة بثلاث طرق وهي من خلال هضم الطعام وممارسة الرياضة والحفاظ على وظائف الجسم، مثل نبضات قلبك وتنفسك.

وأثناء اتباع نظام غذائي، سيؤدي انخفاض تناول السعرات الحرارية إلى خفض معدل التمثيل الغذائي، مما قد يؤخر فقدان الوزن مؤقتًا، وعلى العكس من ذلك، ثبت أن التمارين المنتظمة تزيد من معدل التمثيل الغذائي، والذي يمكن أن يحرق المزيد من السعرات الحرارية لمساعدتك على إنقاص الوزن.

التمرين المنتظم مفيد لعضلاتك وعظامك

يلعب التمرين دورًا حيويًا في بناء العضلات والعظام القوية والحفاظ عليها، ويمكن لأنشطة مثل رفع الأثقال تحفيز بناء العضلات عند إقرانها بتناول البروتين الكافي، وذلك لأن التمارين تساعد في إطلاق الهرمونات التي تعزز قدرة عضلاتك على امتصاص الأحماض الأمينية، وهذا يساعدهم على النمو ويقلل من انهيارهم.

وتساعد التمارين أيضًا في بناء كثافة العظام عندما تكون أصغر سنًا، بالإضافة إلى المساعدة في منع هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

يمكن أن تزيد التمارين من مستويات طاقتك

يمكن أن تكون التمارين الرياضية دافعًا حقيقيًا للطاقة للعديد من الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية مختلفة، حيث وجدت إحدى الدراسات القديمة أن 6 أسابيع من التمارين المنتظمة قللت من الشعور بالإرهاق لـ 36 شخصًا أبلغوا عن التعب المستمر.

ويمكن للتمارين الرياضية أيضًا أن تزيد بشكل كبير من مستويات الطاقة للأشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن (CFS) والحالات الصحية الأخرى، وفي الواقع، يبدو أن التمارين الرياضية أكثر فعالية في مكافحة CFS من العلاجات الأخرى، بما في ذلك العلاجات السلبية مثل الاسترخاء والتمدد أو عدم العلاج على الإطلاق.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة الجلد

يمكن أن تتأثر بشرتك بكمية الإجهاد التأكسدي في جسمك، ويحدث الإجهاد التأكسدي عندما لا تستطيع دفاعات الجسم المضادة للأكسدة إصلاح تلف الخلايا الناجم عن المركبات المعروفة باسم الجذور الحرة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف بنية الخلايا ويؤثر سلبًا على بشرتك.

وعلى الرغم من أن النشاط البدني المكثف والشامل يمكن أن يساهم في التلف التأكسدي، إلا أن التمارين المعتدلة المنتظمة يمكن أن تزيد في الواقع من إنتاج الجسم لمضادات الأكسدة الطبيعية، والتي تساعد في حماية الخلايا، وبنفس الطريقة، يمكن أن تحفز التمارين الرياضية تدفق الدم وتحفز تكيفات خلايا الجلد التي يمكن أن تساعد في تأخير ظهور شيخوخة الجلد.

يمكن أن تساعد التمارين في صحة دماغك وذاكرتك

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في تحسين وظائف المخ وحماية الذاكرة ومهارات التفكير، حيث أنه يزيد من معدل ضربات قلبك، مما يعزز تدفق الدم والأكسجين إلى دماغك، ويمكنه أيضًا تحفيز إنتاج الهرمونات التي تعزز نمو خلايا الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تترجم قدرة التمرين على الوقاية من الأمراض المزمنة إلى فوائد لدماغك، حيث يمكن أن تتأثر وظيفته بهذه الحالات، فالنشاط البدني المنتظم مهم بشكل خاص لدى كبار السن لأن الشيخوخة، جنبًا إلى جنب مع الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الاسترخاء وجودة النوم

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وفيما يتعلق بجودة النوم، فإن فقدان الطاقة الذي يحدث أثناء التمرين يحفز العمليات الإيجابية أثناء النوم، علاوة على ذلك، يُعتقد أن الزيادة في درجة حرارة الجسم التي تحدث أثناء التمرين تحسن جودة النوم من خلال المساعدة على انخفاض درجة حرارة الجسم أثناء النوم.

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