7 من بدائل نشا البطاطس الرائعة..تعرفي عليها

نشا البطاطس هو مكون متعدد الاستخدامات مصنوع من البطاطاس المسحوقة التي يتم استخراج النشا منها، وعندما تستخدم نشا البطاطس ، فأنت تستخدم البطاطس المجففة والمطحونة على شكل مسحوق ناعم.

ويظهر نشا البطاطس في مجموعة متنوعة من الوصفات كبديل للدقيق أكثر كثافة وخالية من الغلوتين وطلاء للأطعمة المقلية، ومع ذلك، إذا لم يكن لديك نشا البطاطس في متناول اليد، فيمكنك تبديله بالعديد من المكونات الأخرى، وفيما يلي 7 بدائل بسيطة وفعالة لنشا البطاطس.

بدائل نشا البطاطس

نشا الذرة

غالبًا ما يستخدم نشا الذرة كمكثف، وعامل مضاد، وعنصر أساسي في الخبز خالٍ من الغلوتين، وهو أحد أفضل بدائل نشا البطاطس عندما تكون على عجلة من أمرك وتحتاج لبديل فوري، حيث يمكنك استخدام نشا الذرة بدلاً من نشا البطاطس بنسبة واحد إلى واجد، مما يعني أنه يعمل بشكل جيد خاصة في كل من الحساء والصلصات والمرق، كما يمكنك أيضًا إضافته إلى المخبوزات مثل البسكويت المخبوز أو كما يعرف باسم الكوكيز والكعك لتحقيق ملمس متفتت وطري.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن نشا الذرة لا يتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وكذلك نشا البطاطس، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل للوصفات التي تستخدم طرق الطهي عالية الحرارة.

دقيق الأرز

دقيق الأرز هو دقيق خالٍ من الغلوتين مصنوع من الأرز الأبيض أو البني المطحون جيدًا، ويتميز بنكهة خفيفة ومحايدة وغالبًا ما يستخدم كبديل مكثف أو دقيق في العديد من المخبوزات الخالية من الغلوتين، وقد لا تكون الخصائص السميكة لدقيق الأرز قوية مثل خصائص نشا البطاطس ، كما أن دقيق الأرز أثقل من البدائل الأخرى، مثل مسحوق ونشا التابيوكا، بالإضافة إلى ذلك، قد تجد أنه يتمتع بملمس قد لا يكون مناسبًا لجميع الوصفات، وكقاعدة عامة، استخدم حوالي 2 ملعقة كبيرة (20 جرامًا) من دقيق الأرز لكل كوب (237 مل) من السائل في وصفتك.

دقيق موتشيكو

دقيق موتشيكو هو نوع من دقيق الأرز مشتق من الأرز قصير الحبوب ويستخدم في صنع العديد من الحلويات والمعجنات، وعلى الرغم من أنه يتمتع بطعم رقيق وحلو قليلاً وملمس لزج، إلا أنه يمكن استبداله بنشا البطاطس في العديد من الوصفات.

جرب استبدال كمية متساوية من دقيق الموتشيكو بنشا البطاطس في الكعك والبراونيز والفطائر، كما يمكنك أيضًا استخدامه بدلاً من نشا البطاطس كمكثف أو طلاء للأطعمة المقلية.

دقيق القمح

دقيق القمح هو أحد أكثر البدائل تنوعًا وتوفرًا على نطاق واسع لنشا البطاطس، حيث يمكنك استخدامه لصنع خليط للأطعمة المقلية. كما أنه يعمل بشكل رائع في الوصفات المخبوزة، ولكن قد تحتاج إلى استخدام حوالي ضعف كمية دقيق القمح عند استخدامه كبديل لنشا البطاطس.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن دقيق القمح ليس خاليًا من الغلوتين، لذلك قد لا يكون مناسبًا إذا كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية.

دقيق البطاطس

على عكس نشا البطاطس الذي يتم إنتاجه عن طريق استخراج النشا من البطاطس، فإن دقيق البطاطس مصنوع من البطاطس الكاملة التي تم تقشيرها وتشذيبها وتجفيفها وطحنها وتحويلها إلى دقيق.

وفي الواقع، يمكن استخدام دقيق البطاطس بدلاً من نشا البطاطس بنسبة واحد إلى واحد لبعض الوصفات، بما في ذلك الخبز والبيتزا والحساء، ومع ذلك، فهي ذات نكهة ترابية تختلف تمامًا عن نشا البطاطس، لذلك من الأفضل استخدامها في الأطباق اللذيذة بدلاً من المعجنات أو الحلويات.

دقيق جوز الهند

يمكن أيضًا استخدام دقيق جوز الهند، وهو بديل شهير صديق للكيتو، ويستخدم بدلاً من نشا البطاطس في العديد من الأطباق، حيث أن له نكهة جوز الهند الحلوة قليلاً، والتي قد تعمل بشكل أفضل في المخبوزات والحلويات، وقد يختلف دقيق جوز الهند أيضًا عن نشا البطاطس من حيث الملمس والاتساق، لذا تأكد من تقليل الكمية التي تستخدمها في الوصفات بنسبة 10-15٪.

البطاطا المهروسة الفورية

البطاطا المهروسة الفورية مصنوعة من البطاطس المطبوخة والمهروسة والمجففة لتشكيل مسحوق، ويمكن أن تكون البطاطس المهروسة الفورية بديلاً مناسبًا لنشا البطاطس، كما يمكنك استخدام كمية متساوية من البطاطا المهروسة الفورية بدلاً من نشا البطاطس لتكثيف أو تعزيز قوام الحساء والصلصات والمرق، لكن تأكد من خلط البطاطس المهروسة الفورية في محضر الطعام لتشكيل تناسق أدق قبل إضافتها إلى وصفاتك.

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