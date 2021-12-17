7 من فوائد بروتين مصل اللبن المثبتة علميًا

يعد بروتين مصل اللبن من بين أفضل المكملات الغذائية المدروسة في العالم ولسبب وجيه، حيث أن له قيمة غذائية عالية جدًا، وقد كشفت الدراسات العلمية عن العديد من الفوائد الصحية.

فوائد بروتين مصل اللبن

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة

مصل اللبن هو سائل ينفصل عن الحليب أثناء إنتاج الجبن، ويُطلق على جزء البروتين من مصل اللبن بروتين مصل اللبن، حيث إنه بروتين كامل وعالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للهضم للغاية، ويتم امتصاصه من أمعائك بسرعة مقارنة بأنواع البروتين الأخرى، وتجعله هذه الصفات أحد أفضل المصادر الغذائية للبروتين المتاح.

وفي الواقع، كمكمل غذائي، يحظى بروتين مصل اللبن بشعبية كبيرة بين لاعبي كمال الأجسام والرياضيين وغيرهم ممن يريدون بروتينًا إضافيًا في نظامهم الغذائي.

يعزز نمو العضلات

تنخفض كتلة العضلات بشكل طبيعي مع تقدم العمر، ويؤدي هذا عادةً إلى زيادة الدهون ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ومع ذلك، يمكن إبطاء هذا التغيير الضار في تكوين الجسم جزئيًا أو منعه أو عكسه بمزيج من تدريب القوة والنظام الغذائي المناسب، حيث ثبت أن تدريب القوة، إلى جانب استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين أو مكملات البروتين، استراتيجية وقائية فعالة،

ويعتبر مصل اللبن غني بحمض أميني متفرع من السلسلة يسمى الليوسين، والليوسين هو أكثر الأحماض الأمينية تعزيزًا للنمو، لهذا السبب، فإن بروتين مصل اللبن فعال للوقاية من فقدان العضلات المرتبط بالعمر، وكذلك لتحسين القوة، وبالنسبة لنمو العضلات، تظهر بعض الدراسات أن بروتين مصل اللبن قد يكون أفضل قليلاً من أنواع البروتين الأخرى، مثل الكازين أو فول الصويا.

قد يخفض ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، وقد ربطت دراسات عديدة بين استهلاك منتجات الألبان وانخفاض ضغط الدم.

ويُعزى هذا التأثير إلى عائلة من الببتيدات النشطة بيولوجيًا في منتجات الألبان، أو ما يسمى بمثبطات إنزيم الأنجيوتنسين المحول (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين)، وفي بروتينات مصل اللبن، تسمى مثبطات ACE اللاكتوكينين، وقد أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات آثارها المفيدة على ضغط الدم.

قد يساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني

مرض السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف وظيفة الأنسولين، والأنسولين هو هرمون من المفترض أن يحفز امتصاص نسبة السكر في الدم في الخلايا، ويبقيه ضمن حدود صحية.

ولقد وجد أن بروتين مصل اللبن فعال في تخفيف نسبة السكر في الدم، مما يزيد من مستويات الأنسولين والحساسية لتأثيراته،

وعند المقارنة مع المصادر الأخرى للبروتين، مثل بياض البيض أو الأسماك، يبدو أن بروتين مصل اللبن هو الأفضل، وقد تكون هذه الخصائص لبروتين مصل اللبن مماثلة لتلك الموجودة في أدوية مرض السكري، ونتيجة لذلك، يمكن استخدام بروتين مصل اللبن بشكل فعال كعلاج تكميلي لمرض السكري من النوع الثاني.

قد يساعد في تقليل الالتهاب

الالتهاب جزء من استجابة الجسم للتلف، حيث يمكن أن يكون الالتهاب قصير المدى مفيدًا، ولكن في ظل ظروف معينة قد يصبح مزمنًا، ويمكن أن يكون الالتهاب المزمن ضارًا، وهو عامل خطر للعديد من الأمراض.

ووجدت دراسة لمراجعة كبيرة أن الجرعات العالية من مكملات بروتين مصل اللبن قللت بشكل كبير من البروتين التفاعلي (CRP)، وهو علامة رئيسية للالتهاب في الجسم.

قد يكون بروتين مصل اللبن مفيدًا لمرض التهاب الأمعاء

مرض التهاب الأمعاء هو حالة تتميز بالتهاب مزمن في بطانة الجهاز الهضمي، وهو مصطلح يشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، وفي كل من الحيوانات والبشر، وجد أن مكملات بروتين مصل اللبن لها آثار مفيدة على مرض التهاب الأمعاء.

قد يعزز بروتين مصل اللبن دفاعات الجسم المضادة للأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد تعمل ضد الأكسدة في الجسم، وهذا يعني أنها تقلل الإجهاد التأكسدي وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة.

ومن أحد أهم مضادات الأكسدة لدى البشر هو الجلوتاثيون، وعلى عكس معظم مضادات الأكسدة، التي تحصل عليها من نظامك الغذائي، ينتج جسمك الجلوتاثيون، ويعتمد إنتاج الجلوتاثيون في الجسم على إمداد العديد من الأحماض الأمينية، مثل السيستين، الذي يكون أحيانًا محدودًا، لهذا السبب، قد تعزز الأطعمة عالية السيستين، مثل بروتين مصل اللبن، دفاعات الجسم الطبيعية المضادة للأكسدة.

ولقد وجدت عدد من الدراسات على كل من البشر والحيوانات أن بروتين مصل اللبن قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويزيد من مستويات الجلوتاثيون.

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