7 من فوائد حليب اللوز الصحية المثبتة علميًا

حليب اللوز هو مشروب مغذي أصبح شائعًا جدًا على مر السنين، حيث أنه خفيف النكهة، لذلك يجده الكثير من الناس أكثر استساغة من خيارات الحليب النباتية الأخرى، كما يمكن استخدامه كبديل لحليب الألبان، لذلك قد تجده في وصفات القهوة أو دقيق الشوفان أو الخبز.

وفي الواقع، يمكنك صنع حليب اللوز عن طريق نقع اللوز النيء وطحنه، وقد تضيف الإصدارات التجارية من حليب اللوز عناصر غذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين هـ وفيتامين د، لتعزيز المحتوى الغذائي للمشروب.

فوائد حليب اللوز المثبتة علميًا

يتميز بمظهر غذائي متنوع

يحتوي حليب اللوز على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة، ونظرًا لأن حليب اللوز غالبًا ما يستخدم كبديل لحليب الألبان، فإن معظم الشركات المصنعة ستضيف الفيتامينات والمعادن إلى المنتج النهائي حتى لا تضيع العناصر الغذائية القيمة على الأشخاص الذين لا يستهلكو منتجات الألبان.

يدعم إدارة الوزن

تحتوي المشروبات النباتية عمومًا على سعرات حرارية أقل من حليب الألبان العادي، وبالنسبة للأشخاص الذين يهدفون إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، قد يدعم التحول إلى حليب اللوز هذا الهدف، حيث غالبًا ما يمكن تحقيق فقدان الوزن أو دعمه من خلال تقليل استهلاك الطاقة من الغذاء.

ويمكن أن يكون إجراء تبديلات صغيرة من الأطعمة عالية السعرات الحرارية إلى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية طريقة فعالة لتقليل أو الحفاظ على تناول السعرات الحرارية، اعتمادًا على أهدافك.

ومع ذلك، فإن العديد من الأنواع التجارية من حليب اللوز محلاة أو بنكهة مع السكريات المضافة، لذا فهي أعلى في السعرات الحرارية، والسبب في ذلك هو أن العلامات التجارية تضيف كميات مختلفة من السكر، لذلك من المهم قراءة ملصق التغذية وقائمة المكونات إذا كنت قلقًا بشأنها.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي حليب اللوز غير المصفى محلي الصنع على كمية أكبر من اللوز المتبقي، لذلك يمكن أن يكون أيضًا أعلى في السعرات الحرارية.

منخفض الكربوهيدرات

الأنواع غير المحلاة من حليب اللوز منخفضة بشكل طبيعي في الكربوهيدرات، حيث تحتوي حصة (100 جرام) من حليب اللوز على ما يقرب من 0.3 جرام من الكربوهيدرات، معظمها من الألياف الغذائية، وبالمقارنة، تحتوي نفس الكمية من حليب الألبان على حوالي 4.6 جرام من الكربوهيدرات على شكل لاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي.

ولكن ضع في اعتبارك أن الأصناف التجارية المحلاة من حليب اللوز والحليب النباتي الآخر يمكن أن تكون أعلى بكثير في الكربوهيدرات لأنها قد تحتوي على سكريات مضافة.

مصدر ممتاز لفيتامين هـ

يعد حليب اللوز مصدرًا ممتازًا لفيتامين هـ، ويحتوي بشكل طبيعي على 22٪ من متطلبات فيتامين هـ اليومية الموصى بها، والسبب هو أن فيتامين هـ مضاد قوي للأكسدة قد يحارب الالتهاب والتوتر في جسمك، أيضًا تنظف مضادات الأكسدة الجزيئات الزائدة، التي تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب ضررًا لخلاياك، ويمكن أن تساهم هذه الجذور الحرة في الإجهاد والالتهاب وتطور المرض.

غالبًا ما يتم إثرائه بفيتامين د

فيتامين د هو عنصر غذائي مهم للعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك وظائف القلب وقوة العظام ووظيفة المناعة، وفي الواقع، يمكن لجسمك إنتاج فيتامين د عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، ومع ذلك، لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من فيتامين (د) بسبب لون بشرتهم أو نمط حياتهم أو ساعات عملهم الطويلة أو ببساطة العيش في منطقة يكون فيها ضوء الشمس محدودًا.

ويرتبط نقص فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وضعف العضلات ومشاكل الخصوبة وأمراض المناعة الذاتية والأمراض.

مصدر جيد للكالسيوم

يعد حليب الألبان مصدرًا رئيسيًا للكالسيوم في الأنظمة الغذائية لكثير من الناس، ونظرًا لأن حليب اللوز غالبًا ما يستخدم كبديل لحليب الألبان، فإن العديد من الشركات المصنعة تثريه بالكالسيوم لضمان عدم فقدان الناس.

ويعد الكالسيوم معدن مهم له العديد من الفوائد الصحية، خاصة للشباب وكبار السن، حيث يلعب دورًا في نمو العظام القوية ومستويات ضغط الدم الصحية والحفاظ عليها. قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام .

خالٍ من اللاكتوز بشكل طبيعي

حليب اللوز خالٍ من اللاكتوز بشكل طبيعي، مما يجعله بديلاً رائعًا للأشخاص الذين قد يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة لا يستطيع فيها الناس هضم اللاكتوز بسهولة، وهو سكر موجود في حليب الألبان، وتشير التقديرات إلى أنه يؤثر على 65-70٪ من سكان العالم البالغين.

نظرًا لأن الكثير من الناس يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن البدائل النباتية مثل حليب اللوز الخالي من اللاكتوز بشكل طبيعي تسمح للناس بالاستمتاع بأمان بالأطعمة التي قد تحتوي على منتجات الألبان.

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