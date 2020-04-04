7 نصائح تعينك على تحمل ضغط العمل

يشكل العمل والتنافس مع الزملاء والمشاكل المهنية البسيطة في الكثير من الأحيان، ضغوطًا كبيرة وثقيلة الوطأة على الموظفين، الأمر الذي يسبب لهم متاعب نفسية وصحية كبيرة، لا يمكن تحملها أحيانًا من بعض ممن يتمتعون بشخصية هشة.

وكشف مصطفى خليفة، استشاري تطوير الأعمال عن ستة حلول للتغلب على ضغوط العمل. حيث أن لرياضة والغذاء الصحي والاسترخاء ومغادرة الدوام في وقته وتجنب الحديث في السلبيات، يحميك من ضغوط عملك.

الاستغراق في النوم

الاستغراق في النوم بعدد ساعات كافية، وبذلك يمتلك الشخص طاقة ويشعر براحة نفسية من ضغط اليوم السابق.

الرياضة

ممارسة رياضة المشي قبل الذهاب إلى العمل في مسافة متوسطة، على ألا يصل الأمر إلى حد الإرهاق.

الاسترخاء

الحصول على فترة راحة للاسترخاء داخل العمل، ولو لمدة 10 دقائق، مع الابتعاد عن المكتب كلما أمكن.

الغذاء الصحي

تناول وجبة تحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسد لتمنحه طاقة، مع عدم تناول طعام دسم، والحرص على الشعور بالشبع.

مغادرة العمل دون تأخير

مغادرة العمل فور انتهاء موعد الدوام، وألا يضغط الشخص على نفسه؛ حيث يمكن استكمال المهام في اليوم التالي.

لا للمشاكل السلبية

الابتعاد عن الحديث حول المشاكل السلبية مع الزملاء؛ لأن هذا يجعل الشخص في حالة نفسية سيئة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

5 خطوات لتجنب زيادة الوزن أثناء العمل من المنزل

7 نصائح للحصول على إنترنت أسرع خلال الحجر الصحي