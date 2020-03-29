5 خطوات لتجنب زيادة الوزن أثناء العمل من المنزل

في ظل الوضع الراهن وسط مواجهة أزمة كورونا، يلتزم الملايين حول العالم بالبقاء في المنزل، ونقل عملهم وأنشطتهم مثل ممارسة الرياضة إلى المنزل.

ومع الاضطرار للبقاء في المنزل فترة طويلة، نكون أكثر أعرضة لاكتساب مزيدًا من الوزن، وخاصة نتيجة الجلوس معظم الوقت بسبب العمل، وهذا أمر يقلق الكثيرات، ولكن من خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقدم لكِ خطوات بسيطة لتجنب زيادة الوزن أثناء العمل من المنزل:

1- الانشغال

من أبرز الخطوات التقليدية لتجنب الافراط في تناول الطعام، هي البقاء منشغلة أو مشتتة عن نهمك، ومع الانشغال يجب أن يكون مكان عملك في المنزل بعيدًا عن المطبخ أو الثلاجة حتى لا ينشغل ذهنك بالطعام.

2- تحضير الوجبة مسبقًا

مع تغير النظام بعض الشيء والعمل من المنزل، قد يصبح التركيز على الاهتمام بشأن وجباتك صعبًا بعض الشيء مما يدفعك للاعتماد على الوجبات السريعة وغيره من الأطعمة غير الصحية.

إلا أن الخبراء ينصحون بتحضير الوجبة مسبقًا، وأوضحوا أن التركيز على الطعام المنزلي يقلل من استهلاك وجبة غير صحية محملة بالسعرات الحرارية وينقصها المواد الغذائية، كما أن خطوة تحضير الوجبة مسبقًا ستوفر لكِ الوقت لاحقًا لتعملين براحة دون الإضرار بصحتك.

3- كوني أكثر نشاطًا

قد يجلب العمل في المنزل بعض الخمول، حيث يلجأ الكثيرين إلى العمل في السرير أو على الأريكة، ومع فعل ذلك لساعات طويلة، تصبحين أكثر خمولًا وأكثر عرضة لزيادة الوزن.

لذا من الهام عدم اهمال نشاطك أثناء العمل من المنزل، وينصح الخبراء بتنشيط الجسم كل ساعة مثلاً من خلال المشي في المكان وممارسة تمارين التمدد، كما يمكنك الاختيار بين العديد من تمارين اليوغا وغيرها للحفاظ على لياقتك خلال فترة بقائك في المنزل، ولكيلا تكتسبين مزيدًا من الوزن.

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4- لا تهملي رطوبة جسمك

الحفاظ على توازن مستويات الماء والسوائل في الجسم يعد العنصر الأساسي والأهم لتجنب زيادة الوزن والافراط في تناول الطعام.

لذا، احرصي على وجود زجاجة ماء بالقرب منك أثناء العمل واستخدميها كلما شعرت بالحاجة لتناول وجبة خفيفة أو أي شيء آخر، كما يمكنك شرب عصائر أو مشروبات أخرى تعزز ترطيب الجسم مثل الشاي الأخضر، مع تجنب المشروبات الغازية ومصادر الكافيين.

5- لا تفوتي وجبة

جنبًا إلى جنب مع تجنب الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية، من الهام أيضًا عدم تفويت أي من وجباتك الأساسية، وعليك الالتزام بمواعيد تناول الفطور والغداء والعشاء في الوقت المناسب دون تخبط، لأن ذلك سيؤثر على إمكانية الجسم لإدارة وزنك، مما يؤدي إلى زيادته.

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