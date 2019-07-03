زيت جوز الهند زيت طبيعي يستخرج من ثمار جوز الهند ويتميز برائحته العطرة وملمسه الناعم، بالإضافة إلى غناه بالفيتامينات اللازمة لجمال وصحة الشعر، حيث يستخدم في تحضير الوصفات اللازمة للعناية بالشعر وفروة الرأس.

وكما يدخل في صناعة العديد من المنتجات الخاصة للعناية بالشعر مثل أنواع من الشامبو، والكريمات، وحمامات الزيت، والبلسم وغيرها، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد زيت جوز الهند للشعر:

1- يساعد على التخلص من القشرة وجفاف الشعر؛ وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية، ويكون استخدامه عن طريق خلط عشر قطرات من زيت الروزماري مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وتدليك فروة الرأس بالمزيج وتركه لمدّة نصف ساعة قبل الاستحمام.

2- يساعد على تطويل الشعر لاحتوائه على بعض العناصر الغذائية المهمة مثل حمض اللوريك الذي يزيد لمعان وطول الشعر. يقي الشعر من أضرار أشعة الشمس، ويكون بذلك بدهن الشعر بكمية مناسبة من زيت جوز الهند قبل الخروج والتعرض لأشعة الشمس.

3- يساعد على علاج مشكلة تساقط الشعر بغلي بضع أوراق من نبات الميرمية في كمية من زيت جوز الهند، وتطبيقها على فروة الرأس.

4- يستخدم لتصفيف الشعر، كبديل عن الكريمات المرطبة أو جل الشعر.

5- يقي ويحارب قمل الرأس بتحضير وصفة مكوّنة من ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من كلّ من زيت شجرة الشاي، وزيت اليانسون، وخلط المكوّنات مع بعضها ثمّ وضعها على الرأس وتدليك فروة الرأس جيداً بالمزيج، وتغطيته بقبعة الدش، ونتركه لمدّة لا تقل عن ساعتين، بعد ذلك تمشيط الشعر قبل غسله بالماء، ثمّ خلط كوب من الماء مع كوبين من الخل ووضع الخليط في زجاجة رذاذ، ورش نصف الكمية على فروة الرأس، ثمّ سكب باقي الخليط على الشعر، بعد ذلك غسله جيداً بالماء، وأخيراً تطبيق زيت جوز الهند وإبقائه على الشعر، وللحصول على النتائج المرجوة يجب تكرار الوصفة لعدة أسابيع لضمان التخلص من القمل وبيوضه نهائياً.

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