7 نصائح لاختيار ديكور باركيه الأرضيات

في شأن باركيه المنازل، تتعدَّد نصائح الديكور لاختياره؛ الخشب الطبيعي المُستخدم في رصف الأرضيَّات يحتاج إلى التأنّي والدراسة والتحلِّي بالصبر للوصول إلى أفضل النتائج.

علمًا أن باركيه المنازل الخشب قد يدوم لعشرات السنين، وليس من السهولة تغييره أو إبداله، كما أنَّه يُكلّف مبالغ مرتفعة. وفي الآتي، وصايا خبراء الديكور، في هذا المجال:

1. يجب اختيار نوع باركيه المنازل الخشب ولونه، بصورة تنسجم مع الأثاث (المناضد والخزائن ودواليب الثياب والأبواب وإطارات النوافذ) في الغرفة، وذلك كي لا يحصل تصادم بصري بين أنواع الخشب المختلفة. ولكن، هذا لا يعني أن تكون كلّها بنوع ولون موحَّد، فالمطلوب هو التناغم ليس إلَّا. ومن جهةٍ ثانية، إنَّ ديكورات المنازل هامَّة في تحديد نوع الأرضيَّة الخشب، فخشب الـ"أنتيك" مثلًا يُناسب البيوت التقليديَّة أو ذات الطراز العربي أو الفكتوري، فيما يناسب الخشب الطبيعي والصقيل البيوت المعاصرة.

2. من الضروري الأخذ بالاعتبار أن الخشب يتمدَّد مع الحرارة، ويتقلَّص مع البرودة، ما يعني أن القياسات يجب أن تتفق مع التغييرات المذكورة.

3. في حال الرغبة في تركيب الباركيه في مكانٍ رطبٍ، كالمطبخ أو الحمَّام أو الفسحة قرب حوض السباحة، فيجب البحث عن نوعٍ خاصّ مقاوم للماء، مع صقله بكمّ كبير من الورنيش أو الزيت.

4. يمكن تغطية الأرضية الخشب بالسجاد المُلوَّن والمنقوش.

5. كلّما كان باركيه المنازل الخشب عالي الجودة، ارتفع ثمنه. ولذا، إذا كانت الميزانيَّة محدودة، يُمكن استخدام الأنواع الجيِّدة من الخشب في الصالات وغرف المعيشة، والأقلّ جودة في غرف النوم أو غرف الأطفال.

6. يحتاج باركيه المنازل الخشب إلى عناية خاصَّة، لنواحي التشميع والتزييت والتلميع من وقت إلى آخر، وذلك كي يُقاوم عوامل الزمن. ويُفضَّل الالتزام بالتعليمات المرفقة عن طرق العناية والتنظيف والتلميع.

7. يُستحسن، عند الشراء، الحكم على جاذبيَّة الباركيه الخشب، بعد طلب رصف مجموعة من الألواح أمامك، كي تتكوَّن لديك فكرة تقريبيَّة تُساعدك في الاختيار، بعيدًا من التدقيق في لوحة خشب واحدة معروضة في المتجر.

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