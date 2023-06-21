البوابة - مع اقتراب عطلة عيد الأضحى ، نحن بحاجة إلى حقيبة السفر وإجازة قصيرة من العمل، إجازة في منطقة قريبة، لا داعي لشراء تذاكر السفر والتنقل بعيداً، حقيبة صغيرة تكفي ولكن أولاً، يجب أن تقرأي هذه النصائح.

7 نصائح لتحضير حقيبة السفر لإجازة قصيرة



1. وضع قائمة بالأشياء الضرورية. ابدئي بإعداد قائمة بكل ما تعتقدين أنك ستحتاجين إليه. سيساعدك هذا على تجنب الافراط في حزم حقيبة السفر ونسيان أي شيء مهم.

2. وضع توقعات الطقس في اعتبارك. قومي بحزم حقيبة السفر وفقًا للطقس في وجهتك، مثلاً، إذا كنتِ ستأخذين إجازة في منطقة جبلية تأكدي من إضافة ملابس دافئة أو لا تنسي ثياب السباحة والكريم الواقي من الشمس إذا كان الجو حارًا قرب الشاطئ.

3. حزم ملابس متعددة الاستخدامات. سيساعدك هذا على توفير مساحة في حقيبتك وتجنب الاضطرار إلى إحضار الكثير من الملابس المختلفة، مثلاً ألوان أساسية وبنطلونات قصيرة.

4. حزم حذاء مريح للمشي. إذا كنتِ تخططين للقيام بأي زيارة أو استكشاف لمعالم المدينة ، فستحتاجين إلى التأكد من أن لديك حذاءً مريحًا يمكنك ارتدائه لفترات طويلة من الوقت.

5. لا تنسي الأساسيات! يتضمن ذلك أشياء مثل جواز سفرك وتأمين السفر إذا كنتِ ستنتقلين بالطريق الى بلد قريب من الحدود، ولا تنسي الأدوية ومستلزمات النظافة.

6. اختيار حقائب خفيفة! كلما كانت حقيبتك أخف وزناً ، كان حملها أسهل. إذا استطعت ، فحاولي أن تحزمي كل شيء في حقيبة يد حتى لا تضطري إلى حمل الكثير من الامتعة.

7. حزم الحقيبة مقدمًا. سيمنحك هذا متسعًا من الوقت للتأكد من أن لديك كل ما تحتاجه وأن حقيبتك معبأة بطريقة منطقية.



7 نصائح لتحضير حقيبة السفر لإجازة قصيرة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار الثياب المناسبة:

الكتان الخفيف أو الملابس القطنية. إذا كنت تحزمين أمتعتك لوجهة دافئة ، ففكري في حزم بعض الملابس القطنية أو الكتان الخفيف.

إذا كنت تحزمين أمتعتك لوجهة دافئة ، ففكري في حزم بعض الملابس القطنية أو الكتان الخفيف. الجاكيتات والسترات. إذا كنت تقوم بحزم حقيبتك للسفر الى وجهة باردة ، فتأكدي من حزم بعض الطبقات الدافئة ، مثل السترات والأوشحة.

إذا كنت تقوم بحزم حقيبتك للسفر الى وجهة باردة ، فتأكدي من حزم بعض الطبقات الدافئة ، مثل السترات والأوشحة. ملابس خفيفة. إذا كنت تحزمين أمتعتك لوجهة شاطئية ، فتأكدي من أن تحزمي بعض ملابس السباحة والملابس الخفيفة والنعال.

إذا كنت تحزمين أمتعتك لوجهة شاطئية ، فتأكدي من أن تحزمي بعض ملابس السباحة والملابس الخفيفة والنعال. أحذية مشي مريحة. إذا كنت تحزم أمتعتك لوجهة في المدينة ، فتأكدي من إحضار بعض أحذية المشي المريحة وبعض الملابس المناسبة للطقس.

آمل أن تساعدك هذه النصائح في تحضير حقيبتك لإقامتك القصيرة القادمة!

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن اضطراب الكلام أثناء النوم

أفضل الوجهات السياحية للسفر بمناسبة عيد الأب

