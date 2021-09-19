7 نصائح لجذب الحب لحياتك باستخدام مهارات فنغ شوي ليس كل شخص محظوظ في الحب. هناك الكثير منا ممن يبحثون عن شريك واحد فقط ونحاول القيام بكل شيء لجعله جزءاً من حياتنا. لذا إذا كنت على استعداد لفعل كل شيء، فلماذا لا تمنح فنغ شوي فرصة؟ افعل ذلك من قلبك وجرب هذه النصائح لجذب الحب إلى حياتك قبل ضياع الوقت.

7 نصائح لجذب الحب لحياتك باستخدام مهارات فنغ شوي

استثمر في أغطية سرير جديدة

ليس فقط من أجل النظافة ، ولكن من أجل حياة حب جيدة ، وفقًا لبعض خبراء فنغ شوي ، فإن استخدامك أغطية السرير الجديدة تعزز حياتك العاطفية. أما سبب اختيار اللون الوردي الفاتح أو المشمشي فهو لأنها تمثل الحب الرومانسي.

استخدم اللون الأحمر بذكاء

إضافة القليل من اللون الأحمر الجذاب. يعزز الشغف ويجذب الحب ولكن لا تبالغ فيه لأن اللون الأحمر يجذب العدوانية والغضب إذا لم يكن متوازناً.

استثمر في الأزهار الطبيعية

لا تشتري الزهور البلاستيكية من فضلك. زين منزلك ببعض الزهور النضرة الطبيعية لأنها تجذب الحياة الجديدة إلى منزلك. الرائحة الطيبة التي تبعث منها تزيد من ردود الفعل الإيجابية.

تجنب الوسائد الزائدة والألعاب المحشوة

يحب الكثير من الناس شراء الوسائد والألعاب المحشوة. وهذا يتعارض مع مبادئ فنغ شوي. لأنها تشكل فوضى بصرية ولا شيء غير ذلك. كما أنها تعكس بطريقة ما أنه لا يوجد مكان لأي كائن آخر في حياتك.

إشعال الشمع يثير الغرائز

وفقًا للخبراء، تثير النار العلاقات الجديدة وتحافظ على الحب متقداً بين الأزواج. لذا حاول أن تشعل شمعة باستمرار لأن ذلك يجذب الحب. شمعة واحدة تكفي.

7 نصائح لجذب الحب لحياتك باستخدام مهارات فنغ شوي

ركز على الأرقام الزوجية

اختيار قطع أثاث زوجية يعني أنك مستعد للارتباط، لذلك ركز عليها عند اختيار ديكور منزلك أو غرفة نومك. احصل على كرسيين أو لوحتين أو قطع ديكور مكونة من أزواج. لا تدع أي شيء يبرز طاقة الفردية أو الأنانية. هذا ينعكس ويتجلى في حياتك الشخصية.

العلاج بالروائح

غالبًا ما يتم اعتباره أمرًا مفروغًا منه ، ولا يفهم الكثيرون كيف تؤثر العطور على حياتنا اليومية. تأكد من أن رائحة منزلك دائما جيدة. يجب أن تعطي رائحة منزلك طاقة إيجابية وسعيدة بغض النظر عما تحرقه أو ما تضعه في المنزل. تمتع ببيئة جذابة.

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