7 نصائح لشعر صحي أكثر من الأردنية رغد المحارب 

فازت المهندسة الأردنية "رغد المحارب" بجائزة نجم العرب لأفضل منتجات طبيعية في الوطن العربي لعام 2019 (منتجات رغد المحارب) منتجات أردنية الصنع.

حيث أقيم مهرجان نجم العرب بالقاهرة، وهذا التكريم الذي تم لجهود الفتاة الأردنية وإثبات لعبقريتها جنباً إلى جنب مع الرجل الأردني، هو أيضاً تكريم للصناعة الأردنية المتقدمة.

والجدير بالذكر أن المهندسة المحارب تحمل درجة الماجستير بهندسة الطاقة الكهربائية، ولكن لم يحالفها الحظ بالحصول على وظيفه حالها كحال الكثير من خريجي الدراسات العليا من أبناء الأردن، ولكنها لم تستكين، فتركت شهادتها واتجهت إلى هوايتها وحلمها، وهي صناعة منتجات التجميل الطبيعية، فابدعت فيها إلى أن وصلت إلى قمة التميز .

نقدم لكم مجموعة نصائح من صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" لشعر صحي أكثر من رغد المحارب:

1- لما تنشفين شعرك بالسشوار حطي أقل حرارة وبلشي زيديها حسب الحاجة.

2- حاولي ينشف طبيعي قدر الإمكان

3- لا تغسليه أكثر من مره باليوم شو ما كان دهني.

4- قصي أطرافه كل شهرين إلى شهرين ونصف.

5- إذا إنتي محجبة غيري مكان الرباطة أو البكلة كل فترة ولا تخليها بنفس المكان لحتى ما يصير فراغات.

6- إذا حابة تصبغين اختاري درجات قريبة من لون شعرك.

7- دلكي فروة رأسك بأصابك يومياً لزيادة معدل نمو الشعر ومنع التساقط.

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