8 أفكار غذائية من الخيار عليك تجربتها اليوم

الخيار عبارة عن فاكهة مرطبة ومنخفضة السعرات الحرارية، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية لمكافحة الأمراض مثل الألياف وفيتامين ك ومضادات الأكسدة.

أيضًا إنها إضافة رائعة لأي نظام غذائي وعنصر أساسي محبوب في الحدائق المنزلية، حيث يتم إنتاج الكثير من الخيار بأقل قدر من التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يتم بيعها بشكل شائع في الأسواق، وفيما يلي 8 أفكار غذائية وطرق للاستفادة من الخيار، بالإضافة إلى بعض الوصفات لمساعدتك على البدء.

أفكار غذائية من الخيار

الإفطار

يعد الخيار عنصر أساسي في وجبة الإفطار في بعض أجزاء العالم، حيث تدمج العديد من الثقافات الفواكه والخضروات في وجبة الإفطار بانتظام بينما تقرن بعض الثقافات في الصين الخيار بالبيض، ولبدء يومك بالخيار، يمكنك تحضير سلطة إفطار مستوحاة من تركيا، مثل الخيار المقلي مع البيض المخفوق.

عصير الخيار

يتميز الخيار بنكهة خفيفة إلى حد ما، لذلك يمكنك بسهولة إضافته إلى أي من العصائر المفضلة لديك، خلاف ذلك، جرب إحدى هذه الوصفات التي تسلط الضوء على الخيار نفسه مثل عصير الخيار الأخضر، أو سموثي الخيار مع الأناناس، أو عصير البطيخ مع الخيار.

زبادي الخيار

يمكنك بسهولة صنع زبادي الخيار، فإذا كنت ترغب في تناول شيء لذيذ، جرب الزبادي مع الخيار والبطيخ والحمص أو الشمندر والفستق جنبًا إلى جنب مع الخيار، وللحصول على طبق حلو، جرب زبادي الإفطار بالفراولة.

شطائر الخيار

قد تستمتع بالفعل بإضافة الخيار إلى شطائر الخضار أو فوق اللحوم التقليدية مثل الديك الرومي، وقد تكون أيضًا على دراية بسندويشات الخيار الكلاسيكية التي يضاف إليها الجبن الكريمي، وإذا كنت ترغب في جعل الخيار هو أبرز ما في الشطيرة الخاصة بك، فحاول استبدال الخبز بالخيار.

سلطات الخيار

هناك سبب يجعل سلطات الخيار إحدى الطرق الرئيسية للاستمتاع بهذه الفاكهة، حيث إنها طازجة وسهلة الصنع إلى حد ما ومليئة بالنكهة، وإذا كنت قد سئمت من المجموعات المعتادة مع الشبت أو الطماطم، فجرب واحدة منها بدلاً من ذلك مثل سلطة الكمثرى والخيار مع إكليل الجبل بالكراميل، أو سلطة الخيار مع العسل والفيتا والنعناع، أو سلطة خيار صويا السمسم مع الفول السوداني المحمص بالعسل.

حساء الخيار

يعد حساء الخيار البارد منعش خاصة في حرارة الصيف، بالإضافة إلى ذلك، فإن الخيار هو الشريك المثالي لأعشاب الصيف مثل الريحان والكزبرة، لذلك هذا الصيف جرب إحدى وصفات حساء الخيار مثل الخيار، الطماطم، والكزبرة جازباتشو، أو الخيار والأفوكادو والعسل.

الخيار المحشي

يعتبر الخيار المحشي وسيلة رائعة لتعبئة الخضار والحبوب والبروتين الإضافي، ما عليك سوى قطع الخيار إلى نصفين، وإخراج كمية صغيرة من داخلة، وملئه بالإضافات التي تختارها، مثل سلطة الدجاج، وكذلك الجمبري وغيرها من الوصفات.

مخللات الخيار

يمكن القول إن إحدى أكثر الطرق شيوعًا للاستمتاع بالخيار هي المخللات، حيث لا تعتبر المخللات وجبة خفيفة طازجة ومقرمشة ومنخفضة السعرات الحرارية فحسب، بل يعد صنعها طريقة رائعة للحفاظ على الخيار عندما يكون لديك دفعة كبيرة وتحتاج إلى حفظها قبل أن تفسد.

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