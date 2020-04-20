8 أمور يمكنك القيام بها لتغيير روتين حياتك‎

مع بداية عام جديد وشهر جديد من المحتمل أن يكون لدى كل منا أحلام كبيرة في ذهنه وقد يكون هناك ااكثير من العواطف والدوافع والطاقة أو مخططات مقررة عملها في هذا العام أو الوقت.

وحتى تتمكن من العيش حياة سعيدة ومتجددة عليك تحديد أهدافك والسعي لتحقيق الأشياء بشكل كامل، وأن تشعر من داخلك بالدافعية لفعل ما خططت له.

ويستطيع الإنسان تغيير يومه كاملاً إذا بدأ صباحه بشكل غير اعتيادي عبر تغيير تفكيره، ونظامه الغذائي، وحركته، وهنا نستعرض بعض التغييرات التي يمكن إجرائها التي من شأنها تحويل حياتك رأسك على عقب:

1- ابدأ يومك باكراً

التعهّد في بدء يومك مبكرًا قد يحدث فرقًا كبيراً في حياتك، فحينما تستيقظ مبكرًا بعشر دقائق حينها باستطاعتك الاستمتاع بفنجان قهوة أو الاستمتاع بقطعة موسيقى التي من شأنها تحسين حالتك المزاجية، ويستلزم ذلك ضبط منبه الساعة قبل موعد الاستيقاظ المعتاد أو الخروج من السرير قبل بعشر دقائق.

2- لا تتناول الطعام في الخارج

قد يتطلب عملك الطويل أن تتناول طعام الغداء أو العشاء في الخارج، أو طلب الوجبات السريعة إلى منزلك، لكن أياك فعل هذا، بل حاول الطهي في المنزل أكثر مثل الدجاج والبطاطس المهروسة واشترك في برامج تعليم الطبخ وذلك لتحسين مهاراتك في الطبخ.

3- قلل وقت جلوسك على الهاتف

بقدر ما تحب تصفح وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب على هاتفك، اسعى على كبح رغبتك بإمضاء وقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا سيضمن لك الوقت الكافي لتحقيق أهدافك، وإشغال تفكيرك بعيدًا عن حياة الآخرين من حولك.

4- إنشاء موقع شخصي لك عبر الانترنت

بغض النظر عن المسار الذي تتبعه في حياتك المهنية، أنشأ موقعًا خاصًا بك لعرض أعمالك وإبراز شخصيتك المتفردة.

5- الحفاظ على الزهور المنعشة في منزلك

تزيين منزلك بالورود والنباتات يرفع مستوى وعيك وطاقتك الإيجابية، ما يجلب لك السعادة والثقة.

6- العناية ببشرتك ليلًا

امنح نفسك خمس دقائق يوميًا لتنظيف وجهك والعناية به.

7- الحصول على قسط من الراحة عند الشعور بالتعب

يمكن القول إن أحد أهم التغييرات التي يمكنك إجراءها هو الاستماع إلى جسدك عندما يكون متعباً فالذهاب إلى فراشك باكراً أو إلغاء خططك أثناء الليل أمور يجب القيام بها عند الشعور بالتعب.وهذا الشيء يجعلك أكثر نشاطاً ويضعك في مكان أفضل لأهدافك وأحلامك.

8- عدد ما أنت ممتن له في حياتك

إخبار نفسك بما أنت ممتن له قبل خلودك للنوم يحدث تغير بسيط في حياتك، وتتركك تشعر بالتقدير لتجاربك.

المزيد من المرأة والعمل:

5 إيجابيات للعمل من المنزل

10 نصائح بسيطة لتنظيم الوقت بالطريقة المثالية

8 توصيات مهمة من علماء النفس