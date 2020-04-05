التفكير الإيجابي لا يعني بالضرورة ألّا يمر الشخص ببعض اللحظات والمشاعر السلبية، ولكن يعني أن يبتعد عن لوم ذاته دون التحرّك لحلّ المشكلات التي تواجهه، والتفكير بأفضل الحلول، والخروج من هذه المشاعر بأقلّ ضرر ممكن.

وبما يمر العالم بمرحلة صعبة جداً وهي "فيروس كورنا" الذي اثار الرعب والخوف عند الجميع، قرر "موقع البوابة" أن يقدم لكم 8 توصيات مهمة من علماء النفس:

1- أعزل نفسك عن الأخبار حول فايروس كورونا، فكل ما تحتاج إلى معرفته، أصبحت الآن تعرفه بالفعل.

2- لا تبحث عن عدد الموتى، فهذه ليست مباراة لكرة القدم لكي تعرف النتيجة النهائية تجنب ذلك.

3- لا تبحث عن معلومات إضافية على الإنترنت، لأنها ستضعف حالتك الذهنية.

4- تجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة، أذ أن بعض الناس ليس لديهم نفس القوة العقلية التي تملكها، فبدلاً من مساعدتهم، ستقوم بتنشيط الأمراض فيهم، كالاكتئاب مثلاً.

5- أبحث عن ألعاب للترفيه عن للاطفال، وتبادل الأحاديث معهم وأروي القصص لهم.

6- حافظ على الانضباط في المنزل عن طريق غسل يديك ووضع لافتة أو تنبيه لكل شخص يعيش معك.

7- سيساعد مزاجك الإيجابي على حماية جهازك المناعي، في حين ثبت أن الأفكار السلبية تضعف جهازك المناعي وتجعله عاجزاً عن مقاومة الفيروسات.

8- الأهم من كل ذلك، أن تؤمن إيماناً راسخاً بأن هذا الوباء سوف يمر وسنكون جميعاً في أمان... كن إيجابياً... كن آمناً.

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