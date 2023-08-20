البوابة – تعتبر القهوة الباردة من المشروبات المفضلة في الصيف وبسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة مؤخراً، زاد الطلب على الأصناف المختلفة من القهوة الباردة المنعشة، تعالوا نتعرف على أشهر أصناف القهوة واسمائها ومميزاتها.

8 أنواع لذيذة من القهوة الباردة المنعشة

القهوة المثلجة: هي أكثر أنواع القهوة الباردة شيوعًا. يتم تحضيرها عن طريق تخمير القهوة الساخنة ثم سكبها على الثلج. يمكن أن تكون القهوة المثلجة محلاة أو غير محلاة ويمكن نكهاتها بالشراب أو الحليب أو الكريمة. القهوة الباردة: يصنع هذا النوع من القهوة عن طريق نقع حبوب البن المطحونة الخشنة في الماء البارد لمدة 12-24 ساعة. القهوة الباردة أقل حموضة من القهوة العادية ولها نكهة أنعم وأكثر نعومة. قهوة نيترو: يتم صنع هذا النوع من القهوة عن طريق نقع القهوة الباردة مع غاز النيتروجين. يمنح هذا القهوة قوامًا كريميًا ناعمًا ونكهة حلوة قليلاً. فرابتشينو: مشروب قهوة مخلوط مصنوع من الثلج والحليب والقهوة ونكهات أخرى. يمكن أن تكون فرابتشينو حلوة أو لاذعة ، ويمكن تغطيتها بالكريمة المخفوقة أو شراب الشوكولاتة أو أي طبقة أخرى. سموثي القهوة: هذا مشروب قهوة مخلوط مصنوع من الثلج والحليب والقهوة والفاكهة. غالبًا ما تُصنع عصائر القهوة من الزبادي أو مسحوق البروتين ، ويمكن أن تكون طريقة صحية ومنعشة للاستمتاع بالقهوة. أفوجاتو: هذه حلوى إيطالية مصنوعة من ملعقة من الآيس الكريم بنكهة الفانيليا مع كوب صغير من الإسبرسو الساخن. يذوب الإسبريسو الآيس كريم ويصنع مشروب قهوة غنيًا ودسمًا. القهوة الفيتنامية المثلجة: يتكون هذا النوع من القهوة من الحليب المكثف المحلى والقهوة المحمصة القوية الداكنة. غالبًا ما يتم تقديمه مع الثلج والقليل من الحليب المكثف المحلى ليضيفه الناس حسب رغبتهم. مزغران: مشروب قهوة مغربي مثلج مصنوع من القهوة القوية والسكر وأوراق النعناع والماء. غالبًا ما يتم تقديمه مع الثلج وشريحة من الليمون.

في النهاية يعتمد أفضل نوع من القهوة الباردة بالنسبة لك على تفضيلاتك الشخصية لذا نرجو أن تكونوا قد استمتعوا باستعراض الأنواع المختلفة من القهوة المنعشة المتوفرة. اخبرونا ما هي قهوتكم الباردة المفضلة؟

اقرأ أيضاً:

وصفات جيلي البطيخ من تحدي تيك توك

وصفات شهية مصنوعة من التين الطازج

