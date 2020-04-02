كيف يؤدي العمل عن بعد لرفع مستوى الإنتاجية؟‎

إنتاجية العمل هي من أهم عوامل التقدم والنمو الاقتصادي حيث ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين مستويات المعيشة على شكل استهلاك أعلى.

وتسهم الزيادة في إنتاجية العمل في النمو الاقتصادي وذلك من خلال إنتاج المزيد من السلع والخدمات مقابل نفس القدر من كمية العمل النسبية، وهذه الزيادة في الإنتاج تجعل من الممكن استهلاك المزيد من السلع والخدمات بسعر معقول وبشكل متزايد، ويُعزى النمو في إنتاجية العمل بشكل مباشر إلى تقلبات رأس المال المادي والتكنولوجيا الجديدة بالإضافة إلى رأس المال البشري.

"موقع البوابة" يقدم لكم فيديو، كيفية العمل عن بعد على رفع مستوى الإنتاجية:

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