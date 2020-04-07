8 خطوات لتنظيف البشرة الجافة بالمنزل

البشرة الصافية لها تأثيركبير على جمال المرأة وثقتها بنفسها ولذلك فبمجرد وجود أي مشكلة تشوب جمالها فهي تسعى جاهدة للتخلص منها وعلاجها فوراً.

من فوائد تنظيف البشرة الجافة أنها تحفز نمو خلايا جديدة للبشرة عن طريق تنشيط الدورة الدموية عند تنظيفها، وزيادة ضخ الأكسجين عليها، ويعطي مظهراً نضراً لها، كما أنها تعمل على موازنة درجة الحموضة للبشرة، وتزيل الخلايا الميتة، والأوساخ والشوائب.

وبالإضافة إلى أنها تُنعم البشرة وتعطيها ملمساً كالحرير، وتمنع تراكم الدهون والأوساخ داخل مسامات البشرة، الأمر الذي يساعد على التخفيف من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، تؤخر من ظهور علامات تقدم السن للبشرة، وتخفف من البقع الداكنة في البشرة وتساعد في توحيد لون البشرة.

وفي هذا المقال نقدم لكِ خطوات تنظيف البشرة الجافة بالمنزل:

1- أربطي شعرك وأزيلي المكياج عن وجهك، ويمكنك استعمال أحد الزيوت الآتية: زيت الزيتون، أو زيت الجوجبا، أو زيت اللوز الحلو في إزالة المكياج، عن طريق وضعه على البشرة، ثم إزالته بالقطن.

2- قشّري بشرتك باستعمال ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الحليب، وبحركة دائرية على الوجه افركيّه؛ لتتخلصي من بقايا الجلد الميت.

3- اغسلي بشرتك بالماء البارد، وجففيه بالطبطبة عليه باستعمال المنشفة.

4- عرّضي بشرتك للبخار، لتفتيح المسامات فيه.

5- ضعي قناع الموز والعسل على وجهك لاستخراج الأوساخ والزيوت المتراكمة من داخله، عن طريق هرسك لموزة واحدة بشكل جيد مع ملعقة واحدة من العسل ومن ثم ضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف.

6- اغسلي بشرتك بالماء الدافىء جيداً.

7- رشّي أو امسحي وجهك بتونر طبيعي كماء الورد، أو عصير الخيار مثلاً، واتركيه حتى يجف؛ لتغلقي المسامات المفتوحة.

8- رطبّي بشرتك بمرطب مناسب لها خالٍ من الكحول، ويمكنكِ استعمال زيت الجوجبا أو زيت الأرغان أو غيرها من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة.

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