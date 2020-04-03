فوائد زيت شجرة الشاي في محاربة الكورونا

وأضافت: "يمكن غسل اليدين بزيت شجرة الشاي لتطهيرها وتعقيمها من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أن زيت شجرة الشاي يتمتع بفوائد صحية وجمالية أخرى؛ حيث إنه يحارب البثور وفطريات الأظافر وتهيج البشرة والصدفية، كما يمتاز زيت شجرة الشاي بتأثير معقم في حالة الجروح الصغيرة ويساعد على شفاء الجروح.

وبالإضافة إلى فوائده الطبية، تتعدد استخداماته الأخرى، بما في ذلك استخدامات قد تجعله رفيقك أثناء تنظيف المنزل، حيث يمكن استخدامه كمطهر وقاتل للجراثيم في مواد التنظيف، للقضاء على العفن الظاهر في بعض مناطق وزوايا المنزل وفي القضاء على الحشرات، أيضا إضفاء رائحة عطرة على الثياب عند القيام بغسلها

وينصح إضافة ما مقداره 12-15 قطرة من زيت الشاي إلى حوض الاستحمام، والبقاء لمدة ربع ساعة، حيث يُساعد على تطهير الجسم وعلى الشعور بالاسترخاء والراحة بعد أي مجهود عضلي.

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