8 طرق للتخلص من ندوب حب الشباب

حب الشباب هو حالة شائعة جدًا، وغالبًا ما تكون محبطة تؤدي أحيانًا إلى ندوب وبقع داكنة، وفي حين أن ندوب حب الشباب لن تختفي تمامًا من تلقاء نفسها، إلا أن هناك عددًا من الطرق التي يمكنك من خلالها تخفيفها أو تقليل مظهرها.

وفي الحقيقة، تستغرق معظم هذه الاستراتيجيات وقتًا للعمل، لذلك إذا كنت تبحث عن حل سريع، فإن القليل من الكونسيلر هو أفضل خيار لك، وفيما يلي نظرة فاحصة على أنواع ندوب حب الشباب وأفضل العلاجات لها وما الذي يسببها في المقام الأول.

أنواع ندوب حب الشباب

هناك عدد من الأنواع المختلفة من ندوب حب الشباب، وهي تندرج في إحدى الفئات التالية:

ندوب مكتئبة (ضمورية)

تحدث ندوب حب الشباب المكتئبة عندما يكون هناك فقدان للكولاجين أثناء شفاء الجلد، وتشمل أنواع مثل ثقوب صغيرة عميقة في الجلد أو مناطق بيضاوية أو مستديرة أوسع من الجلد مع حواف مميزة تشبه ندوب جدري الماء أوندوب ضمورية متدحرجة، وهي عبارة عن منخفضات واسعة في الجلد ذات مظهر متدحرج أو متموج.

ندوب مرتفعة (تضخمية)

عندما يشفى الجلد من حب الشباب، فإنه ينتج أحيانًا الكثير من الكولاجين، وهذا يؤدي إلى تكوين ندوب مرتفعة، وعادة ما يتم العثور عليها على الصدر والظهر.

البقع الداكنة (فرط التصبغ بعد الالتهاب)

في حين أن البقع الداكنة من الناحية الفنية ليست ندوبًا، إلا أنها تذكير واضح بحب الشباب، ويمكن أن تؤدي العملية الالتهابية لحب الشباب إلى فرط التصبغ، أو تلوين أعمق في المناطق التي شفيت من حب الشباب.

ويمكن أن يكون فرط التصبغ أيضًا أحد الآثار الجانبية المؤقتة لعلاجات ندوب حب الشباب، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وقد يعاني الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة من احمرار ما بعد الالتهاب.

كيفية التخلص من ندوب حب الشباب

ستختلف كيفية التخلص من ندوب حب الشباب اعتمادًا على أنواع الندوب التي لديك ومدى شدتها، ولا ينبغي أن يبدأ العلاج حتى يشفى حب الشباب تمامًا.

العلاجات الجلدية

إجراءات إعادة التسطيح، حيث يمكن أن يساعد العلاج بالليزر، وكشط الجلد، وكشط الجلد الدقيق، والقشور الكيميائية في تحسين ظهور ندوب حب الشباب غير العميقة، وتتضمن جميعها إزالة طبقات من خلايا الجلد لتشجيع الجلد على إنتاج خلايا جديدة، وإذا كانت بشرتك داكنة، فقد ترغب في تخطي الكشط الجلدي، حيث قد يؤدي ذلك إلى تندب وتغير اللون، وقد تفعل بعض أنواع العلاج بالليزر ذلك أيضًا.

حشوات

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية الخاص بك ملء الندوب الضحلة بمواد، مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين أو الدهون الخاصة بك، وعادة ما تستمر النتائج لبضعة أشهر، على الرغم من أن بعض الحشوات دائمة.

إبرة دقيقة

يُعرف أيضًا باسم العلاج الحثي للكولاجين، وهو خيار جيد إذا كان لديك الكثير من ندوب حب الشباب المكتئبة، حيث يتضمن استخدام قلم إبرة دقيقة محرك يحتوي على إبر دوارة، ويتم الضغط على القلم في ندوب حب الشباب المكتئبة لتحفيز إنتاج الكولاجين.

شد الجلد الترددي الراديوي

يمكن لهذا العلاج في بعض الأحيان أن يعالج بشكل فعال ندوب الجلد العميقة، حيث سيستخدم الطبيب التردد الراديوي لشد الجلد وجعل ندوب حب الشباب المكتئبة أقل وضوحًا.

الحقن

يمكن لسلسلة من الحقن المتكررة للأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات، أن تسطح وتلين الندوب المرتفعة والسميكة.

الجراحة

تتضمن الجراحة تحسين الأنسجة أو كسر الأنسجة لتقليل ظهور ندوب حب الشباب المكتئبة، ويتم تجميد ندوب حب الشباب بالتبريد وخاصة لندوب حب الشباب المرتفعة، لكن لا ينصح به للأشخاص ذوي البشرة الداكنة باللجوء لهذه الطريقة.

ما الذي يسبب ندوب حب الشباب ؟

يمكن أن يسبب حب الشباب الالتهابي آفات جلدية مؤلمة ومنتفخة وحمراء وعميقة تلحق الضرر بالجلد والكولاجين الأساسي، وعندما تلتئم هذه الآفات، ينتج الجسم الكولاجين، وينتج عن إنتاج الكثير أو القليل جدًا من الكولاجين ندوب حب الشباب التي لا تشبه الجلد المحيط.

كم من الوقت تستغرق ندوب حب الشباب لتختفي ؟

لا تختفي ندوب حب الشباب بمفردها تمامًا، وغالبًا ما تصبح ندوب حب الشباب أكثر وضوحًا مع تقدم العمر حيث يفقد الجلد الكولاجين، ومع ذلك، هناك مجموعة متنوعة من العلاجات التي يمكن أن تجعل ندوب حب الشباب أقل وضوحًا.

وقد يخف فرط التصبغ أو الاحمرار بعد الالتهاب من تلقاء نفسه في غضون عدة أشهر، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر سنوات حتى تختفي دون علاج لبعض الأشخاص.

للمزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: كيف تتوق إلى الطعام الصحي؟