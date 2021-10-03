8 طرق ومشروبات طبيعية لتنشيط المبايض

وصفات لتنشيط المبايض تناول منتجات الألبان، تناول الفيتامينات، الوخز بالإبر، ممارسة الجنس، خفض نسبة الكربوهيدرات، تناول المزيد من الأسماك، فقدان الوزن،التقليل من الكافيين.

ولتنشيط المبايض وقت الدورة خلطة الحلبة حيث يخلط فنجانٌ من مطحون الحلبة، مع فنجانٍ من الحبة السوداء، وربع كيلوغرامٍ من العسل الطبيعيّ، ويؤكل منه ملعقةٌ كبيرةٌ صباحاً، ومساءً، مع كوبٍ من الماء قبل الدورة الشهرية بـ 15 يوماً، وايضاً حب الرشاد فهو ينظف الرحم، وذلك من خلال تناول ملعقةٍ صغيرةٍ من حب الرشاد ثلاث مراتٍ يوميّاً أثناء نزول الدورة الشهريّة ويعتبروا أقوى خلطة لتنشيط المبايض.

يعد اليانسون مهم لتنشيط المبايض يحتوي الينسون على العَديد من المُركّبات الطبيعية التي تملك خصائص إستروجينية، والإستروجين هو هرمون نسائي معروف، ولذلك يُسمّى اليانسون الإستروجيني؛ حيث يُقوّي اليانسون مَبايض المرأة التي تَستخدمه، ويُستعمل على شكل مُستحلبٍ عن طريق خلط مقدارِ ملعقةٍ صغيرةٍ من بذوره في فنجان ماء ساخن بدرجة الغليان، ويُؤخذ فنجان واحدٌ في اليوم، أو مقدار مِلعقتين في اليوم من شراب اليانسون، أو عدّة مرات في اليوم الواحد بما مقداره (٥ ـ ٧) نقاط من الصبغة الموجودة في الصيدليات، والمَخلوطة مع الماء أو الحليب.

وتنشيط المبايض مع جابر القحطاني وذلك بشرب الميرمية والحلبة والقسط الهندي.

طرق طبيعية لتنشيط المبايض وزيادة فرص الحمل

الابتعاد عن الدهون المتحوّلة

يمكن لتجنّب الدهون المتحوّلة أن يحسّن من مستويات الخصوبة، وذلك يكون بتناول الأطعمة الغنية بالدهون الصّحية، مثل إضافة زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي.

النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة

يُقصَد بمضادات الأكسدة الفولات والزنك، اللذان يعززان الخصوبة لدى كل من النساء والرجال، ومن الأطعمة الغنية بها الفواكه والحبوب الكاملة.

الإكثار من تناول وجبات الفطور

قد يساعد تناول وجبات الفطورالكبيرة النساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة، فقد يحسّن التأثيرات الهرمونية لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، وهو السبب الرئيسي للعقم.

التقليل من تناول الكربوهيدرات

يساعد تقليل الكربوهيدرات في النظام الغذائي بتحسين مستويات الهرمونات ذات العلاقة بالخصوبة، وبالأخصّ لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيّس المبايض.

الإكثار من تناول الألياف

تساعد الألياف الجسم على التقليل من فائض الهرمونات في الجسم، وتحافظ على مستويات السكر فيه، ومن الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والحبوب الكاملة، والخضراوات.

تغيير مصادر البروتين في النظام الغذائي

يساعد تناول البروتينات النباتية الموجودة في الحبوب والفول والمكسرات بدلاً من البروتينات الحيوانية من الأسماك واللحوم، والبيض التقليل من مشاكل الخصوبة، وقد يقي من بعض حالات العقم.

تناول مكملات الفيتامينات

تقلّ الإصابة بمشاكل العقم الناتجة عن المبايض لدى النساء اللواتي يتناولن مكملات الفيتامينات، إذ تعزز من الخصوبة لديهن.

ممارسة الرياضة

يرتبط أسلوب الحياة الخامل بالعقم، ويمكن أن تحسّن التمارين الرياضية من الخصوبة، ومع ذلك، فإن ممارسة الكثير من التمارين الرياضية يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

تقليل التوتر والإجهاد

يمكن أن تقلل مستويات التوتر والقلق من فرص حدوث الحمل. ومع ذلك، فإن التحكم في مستوى التوتر يمكن أن يزيد من فرص الحمل.

مشروبات لتنشيط المبايض

اليانسون

عشبة البابونج

عشب الميرمية

تناول العسل

أعشاب لتنشيط المبايض وتنظيم الدورة

البردقوش

كف مريم

القرفة

جذور الماكا

تمارين لتنشيط المبايض بالصور

تنشيط المبايض طبيعياً بالأعشاب!

مجموعة أعشاب لتنشيط المبيض

أعشاب تساعد على الحمل