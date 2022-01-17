نقضي وقتاً مع أصدقائنا في العمل أكثر ما نقضيه مع عائلتنا وهذا ما يجعلنا نبني علاقات إجتماعية مع زملاء العمل، لكن في بعض الأوقات قد تسبب هذه العلاقات الشعور بالضيق والقلق والتوتر مما ينعكس على الحالة النفسية بشكل سلبي.

‎قد يكون العمل مع أصدقائك هو الصيغة الأكثر نجاحًا في مكان العمل، فعندما تعمل مع أشخاص تحبهم وتقدرهم ستعمل بجهد مضاعف لجعل المشروع ينمو وينجح، وهم سيفعلون نفس الشيء من أجلك.

8 نصائح عندما تعمل مع أصدقائك

كن صادقًا ومخلصًا.

لا تخلقوا حدوداً بينكم.

اعملوا بجد من أجل تطوركم جميعًا.

‎كن عادلاً مع كل من حولك وليس فقط مع أصدقائك.

‎تحلى بالصدق والشفافية معهم.

تقبل الملاحظات فهي من مصلحتك.

يجب عدم المساس بالاحترام والنزاهة وأخلاقيات العمل.

انتبه خارج أوقات العمل ينتهي الحديث في العمل

نصائح اليوم الأول من العمل

ابتعد عن الانتقاد في أول يوم في العمل

لا تتقدم بشكوى للإدارة من اليوم الأول

اسأل عن أي شيء يحيرك دون خجل

لا تطلب إجازة في أول أيام العمل

لا تتحدث عن عملك السابق بانبهار

لا تغازل أحداً في العمل الجديد

لا إفراط ولا تفريط في أول أيام العمل

احذر الصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نصائح للتعامل مع زملاء العمل المزعجين

لا تركز على السلبيات إذا كنت محاطا بزملاء عمل مزعجين

كن لطيفاً

الهدوء

الاستماع

الإيجابية

التجاهل

اسأل مديرك للمساعدة

كيف تتعامل مع زميل العمل الخبيث؟

لا تنفعل

كوِّن فكرة صحيحة عن نفسك

انتبه للغة جسدك

ابحث عن سبب تصرفاته

خاطبه مباشرة

استشر أهل الثقة

كوِّن قاعدة جماهيرية

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تصرفات صغيرة عليكِ إدراجها في برنامج حب النفس اليومي