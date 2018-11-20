تناول وجبات منتظمة من الطعام يساعد في رفع كفاءة عمل الجسم

يتسائل الكثير من الاشخاص عن سبب انتشار الامراض التنفسية في فصل الشتاء، ولكنهم ينسون بأن هناك طرق طبيعية يمكنها أن تحميهم من الاصابة بهذه الأمراض. نقدم هذه النصائح للحصول على وقاية طبيعية من المرض وتعزيز قوة جهاز المناعة.

8 نصائح لتعزيز قوة جهاز المناعة:

1. لا تشرب الكحول.

هناك اعتقاد شائع بأن تناول كأس من الكحول يساعد في الحصول على الدفء، ولكن هذا خطأ شائع. فكأس الكحول قد يزيد درجة احرارة الجسم ولكنه يسبب انخفاض المناعة مما يجعلك اكثر عرضة للاصابة بالمرض. وكلما زادت كمية الكحول كلما اصبح جهاز المناعة ضعيفا.

2. قلل من الاجهاد

الاجهاد المزمن سبب رئيس للاصابة بالامراض وانخفاض المناعة. ولكن الحياة بدون بعض الضغوط امر مستحيل. لذا حاول تخفيف الضغوط وتجنب المواقف المسببة للاجهاد والتوتر. بالمقابل ابحث عن نشاطات تخفف التوتر والاجهاد: الاسترخاء في حوض الاستحمام، الذهاب في نزهة، تغير مكان العمل أو حتى اخذ اجازة قصيرة في الريف يمكن أن يساهم في تخفيف الاجهاد.

3. تناول اطعمة غنية بالبروتين

يحتاج جهاز المناعة الى البروتين، الكثير منه في الحقيقة ليصبح اكثر فعالية. لذا حاول مد جسمك بالغذاء الغني بالبروتين يوميا لتساهم في رفع كفاءة جهاز المناعة في جسمك. الفيتامينات كذلك هامة في زيادة فعالية جهاز المناعة، لذا حاول ترتيب حميتك الغذائية بحيث تحتوي على اللحوم الصحية الخالية من الدهون، الالبان قليلة الدسم، الفواكه والخضار.

4. تناول وجبات منتظمة

تناول وجبات منتظمة من الطعام يساعد في رفع كفاءة عمل الجسم ولكن اختيار المكونات الصحية أهم لذا احرص على اضافة الثوم، البصل، البروكلي، الشاي الاخضر، الزنجبيل والتوابل الصحية في طعامك للحصول على فائدة عظيمة وحماية طبيعية.

5. العلاج بالعطور

تساعد الروائح العطرية الطبيعية في تخفيف التوتر والاجهاد خصوصا في محيط العمل أو البيت حيث تزداد الضغوط، سيطر على اطفالك ومزاجك باستعمال مزيج من الروائح المهدئة مثل اللافندر، الاكيلبتوس، والآرز.

6. النشاط البدني

في الطقس البارد، تقل الحركة ومعها يأتي الخمول والكآبة وما الى ذلك من مشاعر ثقيلة على الجسم والدماغ. تحرك ولا تدع الطقس يوقف نشاطك. قم بعمل التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل أو خارج المنزل في الحديقة أو النادي الرياضي. خذ اطفالك للاستمتاع واللعب أيضا. الضحك مفيد ويعزز المناعة.

7. استشر الطبيب

هناك العديد من المكملات الغذائية التي يمكنها ان تمد الجسم بالمغذيات الاساسية وتزيد من مناعة الجسم. استشر طبيبك للحصول على انواع معتمدة وفعالة.

8. التفاؤل

التفاؤل نعمة من نعم الخالق، وهو يساعد في تحسين الصحة ويزيد من هرمون السعادة في الجسم. اضحك، ابتسم واختر افكارا ايجابية لتحكم حياتك وتخلص من تلك السلبية فورًا.

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