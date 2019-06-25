إذا كانت خسارة الوزن الزائد تشغل بالك، فالركض طوال اليوم على جهاز المشي بعد الإفراط في تناول الطعام غير الصحي لن يسساعدك كثيراً.

دون إجراء أي تغيير على نمط حياتك، لن يتحقق هدفك لانقاص وزنك. على الرغم من أن هناك العديد من التأكيدات الخادعة في السوق التي تروج لفقدان الوزن بسرعة، إلا أن معظمهم أما خطير أو غير واقعي. المفتاح لفقدان الوزن، إلى جانب ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي هو تغيير نمط حياتك. وأفضل طريقة لتحفيز الأيض أو عملية التمثيل الغذائي هو إدراج بعض الأطعمة التي تحرق الدهون في نظامك الغذائي اليومي. نقدم لكم اليوم الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون.

أفضل 10 أطعمة تساعد على حرق الدهون:

الكالسيوم

لا بد انك سمعت أن الكالسيوم يساعد على تقوية العظام والأسنان، ولكن سوف تندهش أذا علمت أن الكالسيوم يساعد أيضا في السيطرة على آلام الجوع. استهلاك منتجات الألبان وغيرها من المنتجات الغنية بالكالسيوم يخفض كتلة الدهون في الجسم ويساعد في السيطرة على الشهية. وبالتالي، فأن استهلاك المزيد من الكالسيوم المنتجات الغنية، وإذا كنت ترغب في تحويل جسمك إلى وضع حرق الدهون.

التفاح

إلى جانب الابتعاد عن زيارات الطبيب، استهلاك التفاح كل يوم يساعد في الحد من الخلايا الدهنية في الجسم. تمتلك قشرة التفاح خصائص سحرية كبيرة نحو تحقيق هدفك من تخفيض للوزن. وجود البكتين يحد من امتصاص الدهون من الخلايا ويطلق أيضا رواسب الدهون من خلال خصائصها المائية.

الجوز

يحتوي الجوز على جرعة صحية من الأوميغا 3 ، دهون حمض الفا لينوليك والدهون الأحادية غير المشبعة. وجود الدهون الأحادية غير المشبعة يساعد على حرق كمية كبيرة من الدهون ويعزز الأيض في نفس الوقت. وهناك حاجة إلى مجرد حفنة من الجوز لخفض الوزن بطريقة صحية.

الفول

الفول قليل بالدهون، ويملك مؤشر نسبة سكر منخفضة وهو غني بالألياف والبروتين. ويعتبر أفضل غذاء غني بالبروتين للنباتيين. الى جانب ذلك، فهو أفضل حارق للدهون الغذائية، حيث أنه يوفر بيئة كبيرة للأيض واستقلاب الأحماض الدهنية.

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل العديد من الخصائص السحرية. فهو يساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، ويقلل من الالتهاب، ويزيد من تدفق الدم ويساعد على انتعاش العضلات. إذا كنت تتبع برنامج لفقدان الوزن، حاول ادخال الزنجبيل الى النظام الغذائي الخاص بك لأنه يساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية والدهون .

دقيق الشوفان

تناول دقيق الشوفان في الصباح بعد الرياضة أو المشي يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم ومستوى الأنسولين عند أدنى مستوى لها بينما يساعد في عملية حرق الدهون. نظرا لخاصية هضم الكربوهيدرات البطيئة يجب أن يكون غذاءا يوميا لكل فرد يريد الحد من الوزن.

الشاي الأخضر

وجود مضادات الأكسدة EGCG يخلق بيئة مناسبة لعملية التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الأصحاء. الى جانب ذلك، يملك الشاي الاخضر خصائص مضادة للسرطان ولصيانة الكولسترول الجيد.

الفلفل الحار

استهلاك الفلفل الحار يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق حرق الدهون والسعرات الحرارية بمعدل أسرع، ولو لمدة قصيرة بعد وجبات الطعام. وجود الكابسيسين يساعد على توفير التحفيز على المدى القصير لجسمك عن طريق اطلاق هرمونات التوتر. هذه العملية تساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي تحرق السعرات الحرارية والدهون.

الماء

على الرغم من انه لا يعتبر طعاماً، إلا أن شرب ما يكفي من المياه أمر ضروري. وهو العنصر الأكثر أهمية التي يحتاجه الجسم. إذا كنت لا تشرب الكثير من المياه، فسوف تشعر في غضون دقائق بالجفاف. في بعض الأحيان نحن أيضا نخلط بين العطش والجوع فينتهي الامر بنا بأكل المزيد من الطعام بدلا من شرب الماء. وبالتالي، فمن الضروري شرب كميات كافية من الماء كما أنه مفيد لخسارة الدهون.

البيض

البيض هو احد أفضل الأطعمة التي تحرق الدهون. فالصفار ضروري جدًا لحرق الدهون والسعرات الحرارية. كما ان وجود الكولسترول الغذائي له تأثير ضئيل جدا على مستويات الكوليسترول في الدم. الى جانب ذلك، البيض غني بالأحماض الدهنية الأساسية والبروتين، الأمر الذي يجعله مزيجا رائعا لحرق الدهون.

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