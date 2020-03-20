عيد الأم مناسبة سنوية تحثنا على إدراك أهمية العائلة في حياة كل منا، إذ يبقى المنزل للأب والأم الواحة التي يلجآن إليها بعد عناء يوم طويل.

8 نصائح للاحتفال بـ عيد الأم خلال الحجر المنزلي:

1- ضرورة حث الجميع على خلع أحذيتهم على باب المنزل وعدم الدخول إلى المنزل فيهم بأي طريقة.

2- وضع معقم اليدين في كل زاوية بالمنزل مع ضرورة الطلب من الجميع استخدامه.

3- لا داعي للسلام بالأيدي أو تبادل القبل بهذه المناسبة حتى للأم.

4- في حال شعور أي شخص من العائلة بالتوعك يجب عليه البقاء في المنزل وعدم حضور هذه المناسبة من اجل صحة الجميع.

5- عدم تناول أو شرب أي شيء من نفس الملعقة أو الكأس.

6- يمكنكم الاحتفال بمناسبة عيد الأم بذهاب كل عائلة منفردة لزيارة الأم مع قالب الحلوى أو الهدية الخاصة، وتجنب الاجتماع في وقت واحد تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

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7- يمكنكم منح الأم الهدية التي اخترتوها لها بدون الاحتفال بهذه المناسبة مع إعطائها وعد بالاحتفال بالوقت المناسب وذلك من أجل الحفاظ على سلامة أمهاتكم لا سيما ان خطر فيروس كورونا يكون أكبر على كبار السن.

8- يمكن استغلال التكنولوجيا في الاحتفال بهذه المناسبة وذلك عن طريق عمل فيديو جماعي يتشارك فيه جميع أفراد العائلة وبالتالي تجتمع العائلة في نفس الوقت بدون الالتقاء الجسدي ولن تضيع مناسبة عيد الام دون الاجتماع وبذات الوقت سيتم حماية الجميع من خطر فيروس كورنا.

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