البوابة - فاستو شاسترا Vastu هو نظام معماري هندي قديم يقال إن له تأثير إيجابي على تدفق الطاقة في الفضاء. هناك عدد من نصائح فاستو الخاصة بغرفة النوم التي يقال إنها تعزز الانسجام وتقوية العلاقات.

8 نصائح من فاستو شاسترا لتعزيز العلاقة في غرف النوم

فيما يلي بعض أهم نصائح فاستو شاسترا في غرفة نوم للعلاقات:

يجب وضع السرير في الزاوية الجنوبية الغربية من غرفة النوم. يُقال أن هذا هو الاتجاه الأكثر ميمونًا للسرير ، لأنه يعزز الاستقرار والأمن في العلاقة. يجب أن يكون ظهر السرير مقابل جدار صلب. يقال أن هذا يوفر إحساسًا بالدعم والاستقرار. لا ينبغي وضع السرير تحت عارضة أو أي هيكل علوي آخر. يقال أن هذا يخلق إحساسًا بالقمع ويمكن أن يؤدي إلى الجدال. يجب أن تبقى غرفة النوم خالية من الفوضى. يقال إن الفوضى تخلق طاقة سلبية ويمكن أن تعطل تدفق الطاقة في غرفة النوم. يجب طلاء غرفة النوم بألوان هادئة. يُقال إن الألوان الهادئة ، مثل الأزرق والأخضر والوردي ، تعزز الاسترخاء والتناغم. يجب أن تكون غرفة النوم مضاءة جيدًا. يقال إن الضوء الطبيعي يعزز الإيجابية والطاقة الجيدة. يجب ألا تكون هناك مرايا مواجهة للسرير. يقال إن المرايا تعكس الطاقة السلبية ويمكن أن تعطل النوم. يجب أن تكون غرفة النوم مكانًا للهدوء والسكينة. تجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم ، لأن ذلك يمكن أن يزعج النوم ويخلق طاقة سلبية.

يقال إن اتباع نصائح فاستو شاسترا في غرفة النوم هذه يعزز الانسجام ويقوي العلاقات. ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن فاستو هو نظام معقد وهناك العديد من التفسيرات المختلفة للمبادئ. من المهم أيضًا استشارة أحد خبراء فاستو شاسترا المؤهلين للحصول على مشورة مخصصة لحالتك الخاصة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتحسين النوم:

التزم بجدول نوم واخلد إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. ضع روتينًا مريحًا لوقت النوم يساعدك على الاسترخاء قبل النوم. يمكن أن يشمل ذلك أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة. تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة. هذه الظروف مثالية للنوم. تجنب الكافيين والكحول قبل النوم. يمكن أن تتداخل هذه المواد مع النوم. إذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة ، فانهض من السرير وافعل شيئًا يبعث على الاسترخاء حتى تشعر بالنعاس. الاستلقاء في الفراش مستيقظًا سيجعل النوم أكثر صعوبة. إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك. قد تكون هناك حالة طبية أساسية تسبب مشاكل نومك.

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