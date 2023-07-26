البوابة - هل تعرف بأن هناك الكثير من الحلويات الفرنسية المشهورة التي لا يعرف الكثيرون بأنها من أصول فرنسية، تعالوا معنا نتعرف على أبرز هذه الوصفات الشهية.

9 أبرز أنواع الحلويات الفرنسية المشهورة

1. الماكرون: بسكويت رقيق مصنوع من دقيق اللوز وبياض البيض والسكر. غالبًا ما يتم حشوها بالغاناش أو الزبدة أو المربى.

2. الكريب: فطائر رقيقة مصنوعة من خليط من الدقيق والبيض والحليب والملح. يمكن حشوها بمجموعة متنوعة من المكونات الحلوة أو المالحة ، مثل نوتيلا أو الفاكهة أو الجبن.

3. بروفيترول: هذه المعجنات الفرنسية الصغيرة مصنوعة من عجينة الشو ومليئة بالكريمة المخفوقة أو الكاسترد. غالبًا ما تعلوها صلصة الشوكولاتة أو الكراميل.

4. تارت تاتين: هذا التارت المقلوب مصنوع من التفاح والكراميل والمعجنات. إنها حلوى فرنسية كلاسيكية لذيذة وجميلة.

5. ميل فاي: تتكون هذه المعجنات الفرنسية ذات الطبقات من عجين الفطير والكاسترد وكريمة المعجنات. إنها حلوى خفيفة وهشة ومثالية للمناسبات الخاصة.

6. كريم بروليه: حلوى الكاسترد مغطاة بطبقة من السكر بالكراميل. إنه سهل الصنع ، لكنه مثير للإعجاب دائمًا.

7. إيكلير: هذه العجينة الطويلة الرفيعة محشوة بكريمة المعجنات أو الكاسترد. غالبًا ما تعلوها صلصة الشوكولاتة أو الكريمة المخفوقة.

8. كانيل: هذه الكعكات الفرنسية الصغيرة بالكراميل مصنوعة من خليط خاص يتضمن الروم والفانيليا. إنها حلوى شهيرة في منطقة بوردو في فرنسا.

9. باريس بريست: هذه المعجنات على شكل حلقة محشوة بكريم البرالين موسلين. إنها حلوى لذيذة وأنيقة ومثالية للمناسبات الخاصة.

وصفة سهلة لصنع باريس بريست:

المكونات:

1 كوب (2 عود) زبدة غير مملحة طرية

نصف كوب سكر

ربع كوب سكر بني فاتح

3 بيضات كبيرة

2 كوب طحين

ملح 1/2 ملعقة صغيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب معجون البرالين

1 كوب كريمة ثقيلة

1/4 كوب سكر حلويات



التعليمات:

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية. يُدهن قالب كيك دائري 9 إنش بالطحين. في وعاء كبير ، اخفقي الزبدة والسكر المحبب والسكر البني معًا حتى تصبح خفيفة ورقيقة. اخفقي البيض واحدًا تلو الآخر ، ثم أضيفي الدقيق والملح وخلاصة الفانيليا. انقلي الخليط إلى المقلاة المُحضرة واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة ، أو حتى يتم إدخال عود أسنان في المركز ويخرج نظيفًا. اتركه يبرد تمامًا في المقلاة. لعمل كريمة البرالين الموسلين ، يُمزج معجون البرالين والكريمة الثقيلة وسكر الحلويات في وعاء. ضربت حتى على نحو سلس ودسم. بمجرد أن تبرد الكعكة ، قطعيها إلى نصفين أفقيًا. وزعي كريمة البرالين الموسلين على النصف السفلي من الكعكة ، ثم ضعي النصف الآخر من الكعكة فوقها. يرش على الكيك سكر الحلويات ويقدم.

ملحوظة: يمكن العثور على معجون البرالين في متاجر الأطعمة المتخصصة أو عبر الإنترنت. إذا لم تتمكن من العثور على معجون البرالين ، يمكنك صنعه بنفسك عن طريق الجمع بين كوب واحد من السكر ونصف كوب من اللوز في قدر. سخنيها على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يذوب السكر ويتكرمل. يُرفع عن النار ويُترك ليبرد قليلاً ، ثم يُقلب في 1/4 كوب من الكريمة الثقيلة.

نصائح:

للحصول على نكهة برالين أكثر كثافة ، يمكنك إضافة 1/4 كوب من فتات حلوى اللوز إلى كريم برالين موسيلين.

لعمل شوكولاتة Paris-Brest ، استبدل عجينة البرالين بنصف كوب من غاناش الشوكولاتة. يمكن تحضير Paris-Brest مسبقًا وتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين. دعها تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل التقديم.

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