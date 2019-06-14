9 فوائد للأفوكادو تعرف عليها

يقدم عصير الأفوكادو العديد من الفوائد للجسم، من أهمها :



1- تنظيم ضغط الدم:

تساعد النسبة العالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك الموجودة في الأفوكادو على تنظيم ضغط الدم عن طريق مساعدة الجسم في التخلص من الصوديوم بواسطة البول، كما يساعد عصير الأفوكادو على حماية الجسم من أمراض الأوعية الدموية ومشاكل القلب والجلطات.



2- تحسين الرؤية:

تحتوي ثمار الأفوكادو على مضادات أكسدة قوية مثل: اللوتين والزيكسانثين وتساعد الجسم أيضاً على امتصاص مضادات الأكسدة، والذي يساعد بدوره على توحيد الجذور الحرة وتعد ضرورية لتحسين النظر ومنع الإصابة بمشاكل العين مثل إعتام عدسة العين أو الماء الزرقاء.



3- تقليل تكون حصى الكلى:

يساعد الأفوكادو لكونه غنياً بالبوتاسيوم على التقليل من إفراز الكالسيوم البولي والذي يخفض بدوره من خطر تشكل الحصى في الكلى، والنسب العالية من البوتاسيوم في عصير الأفوكادو هي من أهم العناصر اللازمة لصحة الكلى.

زيادة امتصاص العناصر الغذائية: تعد بعص العناصر الغذائية مثل: فيتامين A و فيتامين D وفيتامين E وفيتامين K بالإضافة إلى مضادات أكسدة مثل: الكاروتينويدز قابلة للذوبان في الدهون والذي يعني أنها بحاجة إلى مادة دهنية حتى يستفيد الجسم منها، وتناول الأفوكادو يزود الجسم بكل الدهون الصحية التي تساعد على امتصاص مثل هذه العناصر الغذائية.



4- الحد من سرطان البروستاتا:

على الرغم من قلة الأدلة والأبحاث التي تشير إلى فائدة الأفوكادو في الحد من السرطان إلا أنّ دراسة واحدة تشير إلى أنها تساعد في التقليل من الأعراض الجانبية التي يعاني منها المرضى من العلاج الكيميائي، وتشير كذلك أن خلاصة الأفوكادو ممكن أن تمنع نموخلايا سرطان البروستاتا.



5- زيادة نشاط العضلات والأعصاب:

يساعد البوتاسيوم العالي الموجود في عصير الأفوكادو على موازنة شوارد الجسم وتزيد من نشاط العضلات ووظائف الأعصاب وعمليات الأيض، وذلك لأنّ التحكم بوظائف الأعصاب والعضلات من مهام البوتاسيوم بالإضافة إلى الصوديوم، فهي تساعد الأعصاب على إرسال الإشارات الكهربائية اللازمة لعمل النظام العصبي في الجسم.



6- تخفيض نسبة الكولسترول:

أوجدت الدراسات فاعلية الأفوكادو في تخفيض نسب الكولسترول الكلية في الجسم، حيث ترتبط بعض خلايا الدم برفع نسب الدهون الثلاثية والكولسترول وضغط الدم والعديد غيرها، ويعمل الأفوكادو على تقليلها.



7- التخلص من غثيان الصباح:

يساعد عصير الأفوكادو المرأة الحامل على التخلص من الغثيان الصباحي التي تعاني منه خلال فترة الحمل، وذلك بسبب فيتامين B6 الموجود فيه، ولكن يجب الاكتفاء بتناول الكمية الموصى بها يومياً من الطبيب.



8- تهدئة المعدة:

يساعد عصير الأفوكادو على تهدئة أغشية المعدة الحساسية والتي تتأثر بالقرحة، ويعود ذلك بسبب القوام الرقيق لثمار الأفوكادو والتي تعد جيدةً للمعدة التي تعاني من القرحة، كما تعد المغذيات والأنزيمات الموجودة بهذه الفاكهة علاجاً فعالاً لعلاج التقرحات.



9- التخلص من رائحة الفم الكريهة:

يساعد الملمس الكريمي الغني في عصير الأفوكادو على تنظيف الفم من الداخل عند تناوله، ولذا يمكن استخدامه كغسول طبيعي للفم وللتخلص من البكتيريا.