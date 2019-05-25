فوائد الشاي بالزعتر لجسم الإنسان

مضادات الأكسدة. يحتوي كوب الزعتر على الكثير من الفوائد، منها ما يتميز به أحد الزيوت الطيارة ويسمّى الثيمول، الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الأضرار. يساعد الثيمول على زيادة أحماض أوميغا3 الدهنية في خلايا الدماغ. وقد وجدت دراسة كيميائية أن زيت الزعتر (الثيمول) يساعد على حماية دماغ الفئران من التغيرات التي تحدث مع التقدم في العمر، ويعتقد أنه يساعد على الوقاية من مرض الزهايمر.

يحتوي شاي الزعتر على مواد أخرى مضادة للأكسدة أهمها: ابيغينين وتيولين وثيمونين.

علاج السعال. يعتبر شاي الزعتر بلسماً للسعال. بحسب المركز الطبي لجامعة ميريلاند يساعد شراب الزعتر على علاج التهاب الشعب الهوائية، وتخفيف السعال. وقد أظهرت أبحاث ألمانية لتقييم سلامة الأعشاب أن الزعتر يساعد على ارتخاء الشعب الهوائية.

عسر الهضم. من فوائد شاي الزعتر أنه يخفف الغازات والنفخة، ويطرد الريح، ويعزّز الهضم. تعمل الفينولات التي يحتويها الزعتر على تخفيف تشنج الأمعاء.

المعادن. الزعتر غني بالحديد، فعندما تستخدم ملعقة صغيرة من الزعتر لإعداد كوب منه توفر للجسم حوالي 19 بالمائة من الاحتياجات اليومية الموصى بها. كما توفر ملعقتان صغيرتان من الزعتر 60 بالمائة من الاحتياجات اليومية من المنغنيز، و12 بالمائة من الكالسيوم.

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