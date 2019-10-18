9 فوائد للبيض المسلوق.. منها خسارة الوزن!

هناك عدة فوائد صحية للبيض المسلوق وذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات والمركبات الغنية، إذ يعتبر البيض المسلوق من أفضل وأسهل الوجبات الخفيفة، وأغناها بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وفقا لويب طب.

وبخصوص أهمية البيض فهو يعتبر غذاء متكاملاً تتجلى أهميته في تنوع مكوناته، إذا تحتوي بيضة مسلوقة واحدة على:

مجموعة من الفيتامينات المتنوعة مثل فيتامين (A)، فيتامين B5، فيتامين B12، فيتامين B2.

المعادن المختلفة مثل الكالسيوم والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى الأوميجا 3.

أما بخصوص السعرات الحرارية تحتوي البيضة على 77 سعراً حرارياً، 6 غرامات من البروتين و5 غرامات من الدهون الصحية.

ونصح أحد الأطباء الاشخاص بتناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق، وذلك للفوائد التالية:

1- يحسن صحة الدماغ

تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف الدماغ بصورة جيدة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين التي تعمل على تخفيف التهابات الدماغ، وخاصة الالتهابات التي لها علاقة بمرض الزهايمر.

كما يعد صفار البيض مصدراً غنياً بالأحماض الأمينية أوميجا 3 المفيد للجسم والدماغ.

2- يحافظ على صحة الجنين

يحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الضروري جداً للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والشعر لدى المرأة الحامل.

وكذلك هو غني جدًا بالبروتين الذي يعتبر أساسا لنمو كافة خلايا الجسم لدى الجنين مما يضمن له النمو الداخلي والخارجي السليم والمتكامل دون تشكل التشوهات الخلقية.

3- يمنع فقر الدم

فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الجسم، وإذا كان لديك عدد قليل جدا من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين فإن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأوكسجين والغذاء.

لذلك يشتهر البيض بأنه غني بفيتامين (B12) والذي يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي تعمل على نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي محاربة الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم.

4- يقوي العظام

البيض يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يلعب دوراً أساسيا في تكثيف أنسجة العظام ويقوي من تلاحمها، وبالتالي فهو يعالج مشكلة ترقق العظام وضعفها، مما يؤدي الى التقليل من نسبة تعرضها للكسر أو يقلل من حدة الصدمات على العظام.

لذلك فإن تناول البيض المسلوق يساعد بشكل قوي في بناء العظم داخلياً وتكوينه.

5- صحة الجلد

البيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة بالجسم وبالتالي فهي تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحي وبشرة نضرة وصحية.

6- يعمل على بناء العضلات

يعتبر البيض المسلوق من المصادر الجيدة للبروتينات، وهو من المأكولات المشبعة ذات قيمة غذائية عالية لما يوجد به من أحماض امينية متعددة، وايضا الحديد والفيتامينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم بشكل سليم.

كما أن البيض غني بالسيلينيوم ومضادات الاكسدة التي تمنع تلف الأنسجة مما يحافظ على سلامة العضلات وقوتها.

7- يساعد في تنظيم الكوليسترول

يوفر البيض المسلوق نوعين من الدهون الجيدة والمعروفة بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون الجيدة المشبعة، لذلك فهو يساعد في خفض الكوليسترول السيء في الجسم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

8- يحسن من الرؤية

يحتوي بياض البيض على مادة اللوتين وهي مفيدة للغاية في منع الضمور البقعي والحد من خطر إعتام عدسة العين النامية.

كما أن الاثار المضادة للأكسدة له تساعد على تقوية شبكية العين وحماية العينين من أضرار الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية للشمس.

9- مفيد لخسارة الوزن

أن تناول بيضة على الإفطار يساعد الأشخاص على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، ويقلل من مقدار الطعام الذي يتناولونه أثناء اليوم، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض ملحوظ في كتلة الجسم ومحيط الخصر.

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