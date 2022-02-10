تتمتع مدينة جدة السعودية بوجود الكثير من الأماكن السياحية المميزة التي يمكن للسائح زيارتها والاستمتاع بها بشكل كبير، وتضم مدينة جدة مجموعة كبيرة من المتاحف التي توفر للزائر المتعة والمعرفة، وبحسب ما جاء في "موقع حلوة" نستعرض أبرز 9 متاحف عليك زيارتها عند التواجد في جدة:

9 متاحف عليك زيارتها في مدينة جدة

1- متحف عبد الرؤوف خليل

من أكثر المتاحف شعبية في جدة، ويضم متحف عبدالرؤوف خليل عدد من المباني من بينها مسجد، وواجهة القلعة بالإضافة إلى بيت التراث العربي السعودي، وبيت التراث الإسلامي.

كما يضم ايضًا بيت التراث العالمي والعام، وعند زيارتك لهذا المتحف فأنت على موعد من الثقافة ومعرفة الكثير عن التراث السعودية والاستمتاع بالمشاهد الخلابة.

2- متحف الفنون

وهو متحف متخصص بالديكور والتصميم الداخلي للمنازل، يمكن اعتباره مرجع لكل ربة بيت تسعى بأن يتم تصميم منزلها بطريقة عريقة ومميزة، ويضم المتحف العديد من التحف الفنية والمجسمات والأعمال الفنية المميزة بالاضافة لوجود اول كسوة للكعبة المشرفة داخل المتحف

3- متحف مدينة الطيبات

يضم المتحف الكثير من المباني من الطراز المعماري التقليدي، وهو واحد من أكثر المتاحف زيارة في جدة، كما يضم عدد من القطع الأثرية لعصر ما قبل الإسلام، ويضم المتحف مسجد صغير.

4- متحف بيت ناصيف

واحد من أهم المعالم في جدة وبناه عمر نصيف، وأقام فيه عدد من الملوك والأمراء، ويحتوي الدور الأرضي منه على مكتبة وغرفة طعام بالاضافة إلى عرفة الابناء والضيوف

ويتميز المتحف بالواجهات الخارجية المصنوعة من الخشب، والمزخرفة بطريقة مميزة بالاضافة لغرفة الحمام المكونة من القبة الدائرية.

5- متحف البلدية

بني هذا المتحف على يد عدد من الصيادين، وتم استخدام الأصداف والمرجان من البحر الأحمر لبنائه، ويضم المتحف عدد من الصور واللوحات الفنية

6- متحف دارة صفية بن زقر

واحد من أهم المتاحف في جدة، تم بناؤه بطريقة مبتكرة، ويتميز ببساطته، وتتميز واجهته بأنها مستوحاة من اثار مدائن صالح، ويضم المتحف مجموعة من أعمال الفنانة صفية بنت زقر

7- متحف مقعد جدة وأيامنا الحلوة

يقع هذا المتحف على بعد أمتار قليلة من بيت نصيف، وجسد المتحف حقبة زمنية بجميع تفاصيلها من أطعمة وزجاجات وأجهزة بالإضافة للعملات السعودية القديمة

8- بوابة مكة

تعتبر واحدة من أقدم البوابات، وهي نقطة عبور خاصة بالحجاج والمعتمرين، من جدة إلى مكة، وهو متحف رائع وواحد من أهم الأماكن التي يحرص السياح على زيارتها

9- متحف جدة للمجسمات

وهو أول متحف مفتوح للمجسمات في مدينة جدة ويتم فيه عرض الكثير من التحف المجسمة في مساحة مفتوحة على مساحة تصل إلى 7 كيلو متر.

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