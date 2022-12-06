هل تنتظر سنة 2023 بفارغ الصبر؟ هل بدأت أهدافك لسنة 2023؟ هل لديك مشروع جديد في السنة الجديدة؟

نستقبل سنة 2023، سنة جديدة تحمل معها أملاً جديداً بمستقبلٍ يملؤه التقدم والنجاح، وأيّام آتية ترفرف بإصرار وتفاؤل، تطوي كلّ ما خلفها من حزن وآلامٍ وفشل، فننظر لها بعينٍ سعيدة ومشرقة متلألئة بأنّ الآتي أجمل، ولمساعدتك على اجتياز السنة الجديدة وبحسب الأصول.

وتعتبر تسجيل الأهداف مصدراً للتفاؤل والأمل والإلهام،وكتابة الأهداف تساعد على التركيز إلى ما تطمح إليه والشعور بأهمية وقيمة الجهود التي تبذلها والمحاولات التي تقوم بها لتحققها،والسعي المستمر يطور من قدراتك ويساعدك على اكتشاف ما هو مهم في حياتك.

10 نصائح لبدء سنة 2023 بإصرار ونجاح

اهتم بصحتك حاول أن تتناول غذاء صحي مثل الخضار والفواكة ولا تنسى شرب الماء بكثرة للحفاظ على جسمك وبشرتك وشعرك، ووضع كريمات للبشرة.

في كل صباح التزام بالامتنان واجعلها عادة يومية، فسوف تغير حالك وتشعرقك بالطاقة الإيجابية وحب الحياة.

يجب أن تسارع في توضيب أية ديكورات أو زينة متعلقة بموسم الأعياد مباشرة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد موسم الاحتفالات"عادة بعد السادس من الشهر الأول".

قم بتوزيع أية أشياء قديمة أو أغراض لا تستعملها ولا لزوم لها للمحتاجين من الفقراء أو الجمعيات الخّيرية.

قم بتوضيب خزانة الملابس الخاصة بك وأيضاً خزانة العائلة وقم بتقسيم الأغراض إلى ثلاثة أقسام والعمل بذلك.

يجب القيام بكشف على صيدليّة المنزل ورمي الأدوية المنتهية صلاحيتها وشراء ما يلزم وخصوصاً الأدوية والفيتامينات وأدوات الإسعافات الأوليّة.

القيام بأخذ مواعيد مع الأطباء مثل طبيب الأسنان لأجراء الفحوصات السنويّة مثل" فيتامين د، فيتامين b12، الغدة الدرقية، المغنيسيوم، الكالسيوم، السكري، المغنيسيوم، مخزون الحديد، الكلى.

إذا كنت تعاني من السمنة ودهون متراكمة يمكنك ممارسة الرياضة على الأقل 10 دقائق في البداية، والبدء بحمية غذائيّة متوازنة مثل الإكثار من تناول الفواكة والخضروات والمكسرات الصحية لاستعادة رشاقتك وإخبار الأهل والأصدقاء بذلك للحصول على دعمهم دون التذمّر أو إزعاج الآخرين.

ضبط المصروف الشهري في السنة الجديدة وحاول أن تضع ولو مبلغ بسيط كل شهر.

وفي حال كان لا بد من تلبية دعوات الغذاء أو العشاء يمكنك انتقاء طبق صغير وتعبئته بالسلطات وليس بالمأكولات المشبعة بالدهون، كذلك شرب الماء المزوّد بشرائح من الليمون بدل المشروبات المختلفة ليبدو منعشًا ومسليًّا ولتجنب أي نوع من الإحراج لنفسك أو للمضيفة.

يمكنك الاتصال بكل صديقة أو قريبة للاستفسار والاطمئنان وليس لطلب أية خدمة، والتطلع إلى سنة جديدة تكون مكلّلة بالنجاح والسعادة والفرح.

الأناقة مهمة جداً، وأن تكون خزانتك فيها الملابس الأساسية والتي تناسب جميع المناسبات مثل القميص الأبيض وبنطلون قماش أسود، بنطلون جينز، تيشيرت باللون الأبيض والأسود، حقيبة باللون الأسود تكون بنوعية ممتازة، يعتبر وجودهم ضروري جداً في خزانة كل شب وفتاة.

رجيم السنة الجديدة 2023

دعاء استقبال العام الجديد 2023