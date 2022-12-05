رجيم السنة الجديدة 2023، اذ يعتمد رجيم السنة الجديدة 2023 بشكل أساسي على الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، وكما يعتمد رجيم السنة الجديدة على شرب الماء بكثرة والموازنة في المجهود الجسدي مع الأغذية التي تم تناولها خسارة الوزن المطلوب وإعادة التوازن في الجسم.

ويتمتع رجيم السنة الجديدة 2023 بالقدرة على سد الشعور بالجوع وكبح الشهية المفتوحة، وهناك بعض الاقتراحات لتنفيذ هذا الرجيم المكون من الألياف والبروتين:

فوائد رجيم السنة الجديدة 2023

رجيم السنة الجديدة 2023 يقي الكليتين والغدة الدرقية والقلب من الأمراض المزمنة خلال تخفيف الوزن.

يزود الجسم بالألياف الطبيعية مثل العدس ، البازيلاء ، الشوفان ، الشعير ، المكسرات ، البذور ، الفاصوليا، وبعض الفواكه والخضار، والتي تساهم في حرق دهون الجسم بشكل طبيعي.

يساعد على امتصاص فيتامين ب2 المفيد للجسم أثناء التخسيس.

يحفز إنتاج فيتامين ج في الجسم خلال تخفيف الوزن.

هذا الرجيم يساهم في توازن الأملاح وإزالة السوائل الزائدة في الجسم خلال إنقاص الوزن.

رجيم السنة الجديدة 2023

وجبة الإفطار

بيضتان مسلوقتان مع شريحة خبز التوست للرجيم.

قطعة جبنة بيضاء متوسطة الحجم، مع طماطم طازجة وكوب من عصير البرتقال الطازج.

تناول طبق من الكورن فليكس بالحليب ثم تناول ثمرة من البرتقال الطازج.

قطعة كيك صغيرة الحجم مع كوب حليب قليل الدسم.

وجبة الغذاء

قطعة صدر دجاج مشوي، مع سلطة خضراء بالخل والليمون مع كوب عصير برتقال طازج.

قطعتان من اللحم المشوي مع طبق خضار مسلوق وكوب من عصير ليمون.

قطعتان من السمك المشوي مع طبق خضار مسلوق وكوب من عصير التوت.

يمكن تناول طبق كبير من الفواكة المشكلة يعتبروجبة غذاء.

وجبة العشاء

طبق من المعكرونة مع الخضار.

طبق معكرونة مع صدور الدجاج المشوية وصلصة الطماطم.

طبق كبير من السلطة الخضراء الطازجة.

الإكثار من تناول الخيار والخس بين الوجبات دون الحرمان من الطعام، ويمكن تناول القهوة والشاي بدون سكر في أي وقت خلال اليوم، مع ضرورة شرب لترين من الماء يومياً.

نصائح عند اتباع برنامج رجيم صحي

الإكثار من شرب الماء للتخلص من السموم والشوائب والوزن الزائد في الجسم.

التوقف عن تناول الطعام بعد السابعة مساء وذلك ليتمكّن الجسم من حرق السعرات الحرارية بشكلٍ سليم.

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً وذلك لتحفيز حرق السعرات الحرارية.

أفضل رجيم صحي لحرق الدهون

وجبة الفطور لحرق الدهون: بيضة مسلوقة، مع طبق من الجرجير والخيار، وشريحة من خبز التوست الأسمر.

وجبة الغداء لحرق الدهون: كوب من الماء، قبل تناول وجبة الغداء، فصدر من الدجاج المشوي، مع طبق من الخضروات المسلوقة.

وجبة العشاء لحرق الدهون: شريحة من الجبن قليل الدسم، مع ربع الرغيف من الخبز الأسمر.

موانع اتباع رجيم السنة الجديدة 2023

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وتصلب الشرايين

المصابين بأمراض جهاز المناعة

الأطفال

كبار السن

الحامل

الأم المرضعة

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