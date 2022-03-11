صور من عقد قران سميحة الفايز وزيد الرفاعي بقصر الأمير محمد بن طلال

تناقلت صفحات مختصة في نقل أخبار العائلات المالكة حول العالم صورًا من عقد قران سميحة الفايز وزيد الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، والذي تم في قصر الأمير الراحل محمد بن طلال في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب الصور التي التقطت من داخل القصر، تألقت العروس سميحة الفايز بثوب من تصميم دار أزياء كومباز - Kumbaz المتخصصة في تصميم الأزياء التي تجمع بين الأصالة التقليدية والأناقة الحديثة بإدارة فاتنة عصفور.

واختارت العروس الأنيقة في هذا اليوم المميز أن تطل بثوب من اللون الأزرق المزين بالكريستالات اللامعة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت العروس سميحة على تسريحة شعر بسيطة إذ لملمت شعرها من الناحية الأمامية وأسدلته من الخلف بتموجات ناعمة.

وخلال لحظة توقيع عقد الزواج، حرصت العروس على تغطية شعرها بـ"شال" ناعم تم تصميمه من نفس لون ونوع قماش الثوب الأزرق الذي كانت ترتديه.

وفيما يتعلق بالمكياج، فقد اكتفت العروس سميحة الفايز بوضع مكياج بسيط بالألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل سمية الصباغ وهي الألوان التي تليق بلون بشرتها الحنطي.

وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله متواجدًا في حفل عقد القران.

يذكر أن سميحة هي حفيدة الأميرة تغريد المجالي، أرملة الأمير محمد بن طلال، وهي ابنة المرحوم زيد من زوجها السابق عاكف الفايز.

وبعد وفاة ابنها زيد الفايز، قررت تغريد المجالي الاعتناء بحفيدتها حتى بعد زواجها من الأمير محمد الذي لم يمانع رعايتها.