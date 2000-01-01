قوات اسرائيلية تقتحم البلدة القديمة في نابلس

أفادت وسائل إعلام، باقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مع سماع دوي انفجارات.

وقالت مصادر، إن قوات خاصة من جيش الإحتلال، التي تدفع بتعزيزات عسكرية من المحور الجنوبي لنابلس، تحاصر أحد المنازل في حي الياسمينة داخل البلدة القديمة

وأشارت المصادر، إلى وقوع اشتباكات في المنطقة التي يحاصرها جيش الاحتلال، مع سماع صوت انفجارات

وتحدث شهود عيان، عن دعوة مساجد نابلس عبر السماعات ومكبرات الصوت، للنفير العام والتصدي لقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 6 جرحى سقطوا بالرصاص الاسرائيلي، واصابة العشرات بحالات الإختناق خلال عملية الاقتحام.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة، أن من بين المصابين طفل فلسطيني، وأنه اصيب بطلقة في الصدر وأن حالته مستقرة.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد تسلل سبعون جنديًا من قوة اليمام إلى داخل البلدة القديمة، حيث شرعت قوات الاحتلال في اعتلاء أسطح المنازل وتفتيش عدد منها وتخريب محتوياتها.



ويأتي اقتحام نابلس، تزامنا مع الغارات الجوية الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن سقوط 12 شهيدا وإصابة العشرات، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

واكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد ثلاثة من قياداتها وعائلاتهم في الغارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال فجر اليوم استهدفتهم في منازلهم.

وأصدرت سرايا القدس بيانا، كشفت فيه عن قادتها الذين تم اغتيالهم في الغارات، وهم: جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس. وخليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية