عمان ترفض مجددا فتح مجالها الجوي أمام طائرات إسرائيل

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:09
عمان ترفض مجددا فتح مجالها الجوي أمام طائرات إسرائيل

جددت السلطنة العُمانية رفضها بالسماح لطائرات "إسرائيل" المدنية العبور عبر أجوائها وذلك من أجل الوصول إلى الجزء الشرقي من العالم دون ذكر أيّ سبب حول استمرار الرفض العُماني فتح المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي المدني.

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والغت شركة طيران مدنية اسرائيلية رحلاتها الجوية إلى الهند خلال الشهرين المقبلين؛ وذلك بسبب استمرار رفض سلطنة عُمان السماح للطيران الإسرائيلي بالمرور في أجوائها.

وتلقى ركاب اشتروا تذاكر طيران على متن خطوط الشركة الإسرائيلية إشعارات بإلغاء رحلاتهم، حيث شكل الرفض العماني عقبة أساسية ستعمل على تأخير تسيير الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق نحو آسيا.

 

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