فيلق القدس خسر عددا كبيرا من عناصره في سورية

نقلت المعارضة الايرانية "مجاهدي خلق" عن تصريحات اطقها مسؤول في النظام الايراني اقر فيها بعدد مهول من القتلى في صفوف الحرس الثوري في سورية

ونقل موقع مجاهدي خلق الالكتروني عن الخبير الحكومي كيومرث يزدان بناه قوله ان "ما يقرب من ثلاثة آلاف من عناصر فيلق القدس الذي يقوده اسماعيل قااني خليفة قاسم سليماني قتلوا خلال مشاركتهم في قمع الانتفاضة والثورة السورية منذ بدايتها في العام 2011

وحسب ما نقلت منظمة مجاهدي خلق المعارضة عن المسؤول "فقد ما يقرب من 3000 من أفضل شبابنا أرواحهم في القتال ضد الإرهابيين وحماية أراضي سوريا"

كما نقل التقرير الايراني المعارض عن عضو اللجنة الأمنية بمجلس شورى النظام حشمت الله فلاحت بيشة، ان النظام الايراني موّل بشار الأسد باكثر من 30 مليار دولار نقدًا من أموال الشعب الإيراني. ، وقال حشمت "يتعين علينا أن نسترد أموال الشعب الإيراني التي أنفقت في سوريا “.

وكان النظام الايراني قد اعلن عن نشر 70000 مقاتل في سورية. في العام 2016 قبل ان يرفد هذا العدد باكثر من 85 الف مقاتل ومرتزق استقدمهم من جميع انحاء العالم خاصة من لبنان والعراق وباكستان وافغانستان وتم تشكيل قوة الدفاع الوطني التي تضم 50 ألف عنصر على غرار قوات الباسيج الإيراني، ودفع الحرس الثوري الإيراني جميع الرواتب.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أنفقت طهران 100 مليار دولار على الحرب السورية حسب ما اعلن المصدر المعارض وقالت انه يتم تحويل الجزء الأكبر من هذه الميزانية السرية إلى سورية تحت غطاء أنّها مُرسلة من مكتب خامنئي.