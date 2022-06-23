توقف مسلسل شراب التوت عن العرض 5 أسابيع بسبب اتهامات بالترويج للعنف ضد المرأة

أثار مسلسل "شراب التوت" جدلًا كبيرًا بين رواد السوشال ميديا والنقاد وذلك بعد عرض الحلقة العشرون منه والتي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

مسلسل شراب التوت مُتّهم بالترويج للعنف ضد المرأة

أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي بانه سيتم ايقاف عرض المسلسل التركي "شراب التوت البريّ" مدة خمس أسابيع متتالية.

وكشف المجلس الاعلى بان السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو ترويج العمل للعنف ضد المرأة وذلك من خلال مشهد تعنيف للمرأة، الذي وصف بالقاسي.

وصرّحت وسائل اعلام تركية بأن مجموعة قنوات شو تي في التركية ستقوم بالاستئناف ضد القرار في المحكمة يوم الاثنين القادم، لكن في حال فشلت في الاستئناف فسيتم توقيف المسلسل 5 أسابيع ودفع غرامة مالية.

Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?

Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma — Sıla Türkoğlu (@silaturkogluu) March 31, 2023

ردّة فعل النجوم والمتابعين حول قرار الإيقاف

بالرغم من أن المجلس الاعلى للإذاعة قد أصدر هذا القرار بهدف حماية المشاهد ضد المشاهد القاسية والعنف ضد المرأة، إلا أن العديد من نجوم المسلسل انتقلوا الى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن المسلسل وانتقاد هذا القرار.

وقالت نجمة مسلسل شراب التوت الفنانة"سيلا ترك" عبر حسابها الخاص على "تويتر" : "هل بسبب أننا نواجه الحقائق الصعبة لنسائنا في مجتمعنا قرروا ايقافه؟ نحن لا نريد أن نظهر الشخصيات النسائية الصامتة، لا تلمسوا شراب التوت البريّ".

المشهد الذي أثار ضجة وتسبب بإيقاف المسلسل

يقرر أحد رجال الاعمال تزويج ابنته بالقوة من ابن صديقه بالرغم من أنه يعرف بانه فاسق وذلك حتى يمنعها من الاستمرار في علاقتها مع شاب الذي برأيه لا يناسبهم اجتماعيًا.

وبسبب ذلك تعاني الفتاة من حزن شديد وترفض أن يقترب منها الشاب في ليلة الزفاف وتقع من الطابق الثالث، حيث تفقد الوعي وتبقى غارقة في دمائها، في مشهد وصف بالعنيف.