مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا

لقي شرطي فجر الثلاثاء مصرعه وأصيب آخر بانفجار استهدف مركزا للشرطة في منطقة مزيتلي بمرسين جنوب تركيا.

ووصل مجهولون أمام مركز للأمن في تيسي بمنطقة مزيتلي بسيارة فاخرة حوالي الساعة 11:00 مساءا، وفتحوا النار على ضباط الشرطة بأسلحة طويلة الماسورة حيث ردت الشرطة واندلع اشتباك وأصيب شرطيان كانا يحرسان المكان.

وبعد الاشتباك، قام المسلحون بتفجير سيارة مفخخة أخرى أحضروها معهم وفروا من المنطقة.

وفي وقت قصير، تم إرسال العديد من فرق الشرطة والمسعفين إلى المنطقة.

وألقت الشرطة القبض على أحد المسلحين، كما تم العثور على مجموعة من القنابل في حقيبة تركوها وراءهم.

وفي أول تعليق على الهجوم، قال وزير الداخلية سليمان صويلو في بيان إن ضابطا استشهد، وأنه تم تحديد هوية أحد الارهابيين، موضحا أنهما امرأتان.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الإرهابيين الاثنين جاءا من الريف، موجها أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني الهجوم.