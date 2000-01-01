مكتبة البوابة: "الصريم" روايةٌ بنكهةِ الأصالةِ بقلم أحمد السماري "الصريم" روايةٌ بنكهةِ الأصالةِ حتى الثّمالة. كنزٌ من الحكايات الواقعية التي نحتت من أعماق صحراء الجزيرة، ونحن بأمسّ الحاجة إليها كي نستعيد عبق العطر الأبهى للماضي الذي ميّز عراقتنا ونستدرك فلسفة عميقة حكمت مفاهيم المجتمع دون وعي منه. إذ يعرض الكاتب عبر صفحاتها المتسارعة تفاصيلَ الحكايةِ بالأبيض والأسود دون السماح للرمادي بالهيمنة على ظلال الحقيقة التي تثير الدمع والضحكات معاً.

مكتبة البوابة: "الصريم" روايةٌ بنكهةِ الأصالةِ

عن الكتاب

برع الكاتب في وصف الرضا وانخفاض سقف الأحلام لدى مجتمعات ضحت فيما مضى برفاهية المعرفة طمعاً برفاهية كفاف يومها لا أكثر. ويعرض للقارئ أهمية ما بين يديه من تاريخ وجغرافيا يحسده الأجنبي عليها ويذوب شغفاً في عشقها ويتعايش ابنها معها بصبرِ الابن البار. يختبر البطل جملةٌ من المشاعر التي تنير في ذاته مفازاتٍ لم يكن يدرك جمالها وأهميتها.. عن معنى التسامح والانفتاح وقبول الآخر وتقدير الفن والأدب والجرأة على خوض المسارات الجديدة والغريبة طمعاً في اكتمال التجربة الإنسانية. إنها رحلةٌ الآلام الممتعةٌ

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