معركة الأخوة: ويليام وهاري والقصة الداخلية لعائلة في تومولت لقد شاهد العالم الأمير وليام والأمير هاري منذ ولادتهما. وقد أهتمت والدتهما الأميرة الراحلة ديانا بتربيتهما ليكونا أقرب نموذج للإخوة المتماسكة ، فكيف كبر الأميران ليصبحا مختلفين للغاية ، وبعيدين عن بعضهما البعض لهذه الدرجة؟

معركة الأخوة: ويليام وهاري والقصة الداخلية لعائلة في تومولت

بقلم روبرت لاسي

يقول الخبير الملكي والمؤلف الأكثر مبيعًا روبرت لاسي ، هذا الكتاب هو سرد لا مثيل له من الداخل للاضطراب والسرية يكشف التفاصيل التي لا توصف عن التقارب المبكر بين ويليام وهاري ثم العزلة. إنه يسأل عما يحدث عندما يتم تربية ولدين من أجل مستقبلين مختلفين تمامًا - أحدهما مثقل بمسؤولية أن يصبح يومًا ما ملكًا ، والآخر سيظل دائمًا احتياطيًا. كيف شكّل كل من ويليام وهاري فكرتهما عن واجب العائلة المالكة الحديثة وكيف ينبغي أن يتصرفا؟

معركة الأخوة: ويليام وهاري والقصة الداخلية لعائلة في تومولت

طلاق الأمير تشارلز وديانا

هل زرعت بذور الدمار عندما انهار زواج الأمير تشارلز وديانا بشكل مؤلم ليراه العالم بأسره؟ في الجيل السابق ، كيف تكشفت حياة الأمير تشارلز والأمير أندرو في ظل ولاية العهد؟ ما هي الخيارات التي اتخذتها الملكة إليزابيث الثانية في تنظيم ورثتها المتناحرين؟ ما الادوار التي لعبتها كيت ميدلتون وميغان ماركل في مساعدة أزواجهن على اختيار مساراتهم المختلفة؟ وما هي القصة الحقيقية غير المتجسدة وراء رحيل هاري وميغان الدراماتيكي؟ في الرؤية الأكثر حميمية حتى الآن للحياة خلف الأبواب المغلقة ، هذا الكتاب يكشف خبايا لا يعرفها الكثيرون وهي رحلة إلى الحياة الملكية لم يسبق لها مثيل من قبل.

معركة الأخوة: ويليام وهاري والقصة الداخلية لعائلة في تومولت

السيرة الشخصية روبرت لاسي

هو مؤرخ بريطاني اشتهر بأبحاثه الأصلية ، مما جعله قريبًا - وغالبًا ما يعيش جنبًا الى جنب - مع الشخصيات التي يكتب عنها. وهو مؤلف العديد من أكثر الكتب مبيعًا في العالم. بعد كتابة أولى أعماله في السيرة التاريخية ، روبرت وإيرل إسكس والسير والتر رالي ، كتب روبرت سيرة جلالة الملكة Majesty ، وهي السيرة الرائدة للملكة إليزابيث الثانية. نُشر في عام 1977 ، ولا يزال الكتاب معترفًا به باعتباره الدراسة النهائية للنظام الملكي البريطاني - وهو موضوع يستمر المؤلف في كتابته وإلقاء محاضراته حول العالم.

يعمل روبرت حاليًا كمستشار تاريخي لسلسلة The Crown الحائزة على الجوائز من انتاج نتفلكس. كتب (The Official Companion) و (The Crown) في عام 2017 ونشر المجلد 2 (الذي يغطي الموسمين 2 و 3) في نوفمبر 2019.

كتاب (The Kingdom)، وهي دراسة عن المملكة العربية السعودية نُشرت في عام 1981 ، وهو تأريخ ضروري لرجال الأعمال والدبلوماسيين والطلاب في جميع أنحاء العالم عند السفر إلى المملكة العربية السعودية أو دراستها. للبحث في المملكة ، أخذ روبرت عائلته للعيش لمدة ثمانية عشر شهرًا بجانب البحر الأحمر في جدة. عند الخروج إلى الصحراء ، حصل روبرت على لقب " method actor " لكتاب السير المعاصرين. في مارس 1984 ، اصطحب روبرت لاسي عائلته للعيش في ديترويت ، ميشيغان ، لكتابة Ford: the Men and the Machine ، وهو من أكثر الكتب مبيعًا على جانبي المحيط الأطلسي والذي شكل الأساس للمسلسل التلفزيوني المصغر الذي يحمل نفس العنوان ، بطولة كليف روبرتسون.

تشمل كتب روبرت الأخرى السير الذاتية لرجل العصابات ماير لانسكي والأميرة جريس أميرة موناكو ودراسة لدار مزادات سوثبيز. شارك في تأليف The Year 1000 - An Englishman’s World ، وهو وصف للحياة في مطلع الألفية الماضية. في عام 2002 ، عام اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث الثانية ، نشر كتابًا ملكيًا (Monarch in America) ، أشاد به أندرو روبرتس في صنداي تلغراف بلندن باعتباره "مقروءًا بشكل إلزامي" ، كما نشره مارتن أميس في صحيفة نيويوركر باعتباره "نهائيًا".

في عام 2005 ، عاد روبرت إلى المملكة العربية السعودية ليبحث ويكتب تكملة لكتاب المملكة ، وهو كتاب جديد تمامًا وحاز على استحسان النقاد ، داخل المملكة. مثل سابقه، تم حظر " Inside the Kingdom" من التوزيع في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الثقافة والإعلام. ولكن يمكنك أن تقرأ عنها - وأن ترى الفيلم الذي صنعه روبرت قبل أن يصبح شخصًا غير مرغوب فيه في Inside the Kingdom.net.

اقرأ أيضاً:

شاعر البلاط الملكي يرثي الملكة بقصيدة «فلورال تريبيوت»

أفضل 8 كتب عن الأمير تشارلز وكاميلا