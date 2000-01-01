25 فلسطينيا كانو على متن قارب الموت في طرطوس

قالت السلطة الوطنية الفلسطينية ان 25 فلسطينيا كانو على متن قارب الموت المنكوب قباله شواطئ مدينة طرطوس السورية واشارت الى ان 7 منهم قضوا في عرض البحر من بين 96 شخصا انتشلت جثثهم من المياة

وقال المستشار السياسي لوزارة المغتربين الفلسطينيين أحمد الديك، فإن 6 من بين الفلسطينيين المتواجدين على المركب، لقوا مصرعهم، فيما عثر على 3 ناجين بصحة جيدة، و16 في عداد المفقودين. ولفت الديك، إلى أن هذه الأرقام أولية، بسبب صعوبة التعرف على الجثث

واعتبر السفير الديك "شهداء مراكب المهاجرين من أبناء شعبنا، ضحايا الاحتلال ونكباته المتواصلة ضد شعبنا، مجددًا تحذيره من مخاطر التعامل مع قراصنة البحار".

وخيم الحزن على نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس الشمالية الساحلية في لبنان حيث ينتمي غالبية الضحايا والمفقودين الى هالي المخيم وقالت مصادر ان لجان المخيم اعلنت الحداد العام

وقالت محافظة طرطوس إن المركب اللبناني غرق قبالة أرواد في المياه السورية، وكان يحمل على متنه جنسيات مختلفة واشارت الى ان 170 شخص كانو على متنه

ألقت الاجهزة الأمنية اللبنانية، القبض على مشتبه به بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، له صلة بعملية التهريب الأخيرة، التي أسفرت عن غرق مركب مهاجرين قبالة شاطىء طرطوس في سوريا، كان يقل 150 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا، ومصرع العشرات من الذين كانوا على متنه.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "بتاريخ 21/ 9/ 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر. وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر،وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".

وأضاف البيان: "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022"، مشددا أن "التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".