6 نصائح للتوقف عن استنزاف أموالك حتى تتقاعد مبكرًا قد يبدو التقاعد في وقت مبكر من الحياة بمثابة خطر عندما لا يكون لديك مال مدخر بسبب اختياراتك المتسرعة في أسلوب حياتك. تؤثر الأشياء التي تشتريها وتفعلها يومياً على إطار عمل ميزانيتك بكل الطرق. لا يمكن أن ينتهي بك الأمر بالادخار عندما تنفق أكثر مما تكسب. يجب أن تكون هناك حدود يجب الالتزام بها حتى لا تقلق كثيرًا بشأن سن التقاعد. ولكن إذا كنت تسعى إلى التقاعد مبكرًا ، فأنت بحاجة إلى التوقف عن القيام بالأشياء التالية في أقرب وقت ممكن!

6 نصائح للتوقف عن استنزاف أموالك حتى تتقاعد مبكرًا

إنفاق المال على الأكل بالخارج

قد تكون فكرة تناول الطعام في الخارج في المطاعم الفاخرة وطلب المشروبات أمرًا مثيرًا ، لكنها يمكن أن تخلق عجزاً في محفظتك بسرعة. حتى طلب الطعام الى منزلك يمكن أن يستنزف أيضًا مبلغًا كبيرًا من المال تخسره شيئًا فشيئًا ، ركز على تناول وجبات مطبوخة في المنزل.

شراء هواتف جديدة

مكافئة نفسك عن طريق شراء هاتف جديد بين الحين والآخر ليس خيارًا حكيمًا على الإطلاق. حتى إذا كان هناك هاتف جديد في السوق، حاول تجنب شراء هاتف جديد لأنها موضة، في الحقيقة هاتفك الذكي الحالي سيعمل بكفاءة لبضع سنوات على الأقل بالنظر إلى التقنيات الممتازة في عالم اليوم.

الحصول على اشتراكات جديدة أو تجديدها

قد تبدو الاشتراكات في تطبيقات الأفلام والمسلسلات جذابة بدرجة كافية ولكنها قد تكلفك الكثير. أولاً مع مرور الوقت ستجعلك كسولًا، ثانياً ستتوقف عن الخروج من المنزل مع الأصدقاء، وثالثاً، ستخسر أموالك.

التسرع في شراء الأشياء

استمع إلى قلبك ولا تقم بشراء الأشياء التي لا تلزم. فكر جيداً عن شراء العطور، الكريمات، الصابون المعطر، الشموع، والعطور الزيتية، كلها تستنزف أموالك بطريقة خفية.

الافراط في شراء الملابس

كل شخص يحتاج إلى مجموعة ثابتة من الملابس ليقضي أسبوعه. سواء كان ذلك لمكان العمل أو الملابس غير الرسمية أو للمناسبات الخاصة ، يجب على المرء الالتزام بمجموعة ثابتة من الملابس. يعد شراء واحدة أو اثنتين أكثر من المطلوب أمرًا مقبولًا تمامًا ولكن إذا كنت تنفق الكثير على شراء الكثير من الملابس ، فهذا غير ضروري على الإطلاق. أنت تخسر للتو إمكانية التقاعد مبكرًا.

شراء كميات كبيرة

يبدأ الادخار بخطوات صغيرة. ابدأ في شراء كميات كبيرة بدلاً من شرائها بشكل متكرر. قد يشمل ذلك البقالة والأجهزة وحتى أدوات النظافة. عندما تشتري بكميات كبيرة ، هناك فرص للحصول على خصم.

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