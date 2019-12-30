آخرهم كيانو ريفز... نجوم أعلنوا عن علاقاتهم الرومانسية في عام ٢٠١٩

اتسم عام 2019 بأنه عام سعيد بالنسبة لبعض النجوم فمنهم من وجد الحب في هذا العام ومنهم من كلل قصه حبه إما بإعلان الخطبة أو الزواج ومنهم من اعلن لاول مرة عن علاقته العاطفية.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل " بوب شوجر " و " وندر وول " عن ابرز النجوم الذين اعلنوا عن علاقاتهم العاطفية في عام 2019 ومنهم:

كيانو ريفز و الكسندرا جرانت:



على ما يبدو أن عام 2019 كان عام سعيد على كيانو ريفز فبعد 18 عامًا من عدم دخوله في أي علاقة عاطفية بعد وفاة حبيبته جينفر سيمي في حادث مروري في عام 2001، ظهر الممثل الامريكي كيانو ريفز55 عامًا، برفقة الرسامة الكسندرا جرانت 46 عامًا، على السجادة الحمراء في حفل فني نظمته دار جوتشي للأزياء في لوس أنجلوس.







جيسي ويليامز وتايلور بايج:



ظهر ممثل المسلسل الشهير " جريس أناتومي "، جيسي ويليامز مع حبيبته الممثلة تايلور بيج على السجادة الحمراء في عرض أزياء الخاص بأوزوالد بواتينغ في مسرح أبولو بمدينة نيويورك ليعلنا عن علاقتهما الرومانسية وذلك أثناء خوض جيسي لمعركة الطلاق والوصاية مع زوجته السابقة.

جون سينا وشاي شاريتزاده:



ظهر المصارع جون سينا في شهر اكتوبر من هذا العام برفقة حبيبته شاي شاريتزاده على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه الجديد ليعلنا عن علاقتهم بشكل رسمي والجدير بذكره أن شاي حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة كولومبيا البريطانية.

مادونا واحلامالك:



ارتبطت المغنية الأمريكية مادونا براقص احتياطي في فرقتها يُدعى احلامالك الذي يصغرها ب35 عامًا وأثارت علاقتهما العديد من المشاكل وخاصًة مع زوجها السابق ووالد اطفالها.

ليام هيمسورث وماديسون بروان:



بعد شهرين فقط من إعلان الممثل الأسترالي ليام هيمسورث إنفصاله عن المغنية الأمريكية مايلي سايروس، بدأ ليام مواعدة الممثلة الأسترالية ماديسون براون وظهرا بشكل علني وهما في ميعاد غرامي.

اشر وجين غويكوتشيا:



ظهر المغني الأمريكي أشر برفقة حبيبته جين غويكوتشيا ليعلنا علاقتهما الرومانسية في حفل عيد الميلاد الخمسون مغني الراب الأمريكي الشهير ديدي.

جيمس ميدلتون وأليزي ثيفينيت:



أعلن جيمس ميدلتون شقيق دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون خطبته للمحللة المالية فرنسية الجنسية أليزي ثيفينيت في شهر اكتوبر من هذا العام عبر إنستغرام.

أنور حديد ودوا ليبا:



ظهر الثنائي عارض الأزياء أنور حديد برفقة المغنية دوا ليبا ليعلنا عن علاقتهما العاطفية خلال شهر سبتمبر في اسبوع الموضة بنيويوك ويتنقل الثنائي الأن ما بين لندن ولوس انجلوس ونيويورك سويًا وظهرت دوا ليبا بجانب أنور حديد في جنازة جدته في هولندا.

إيما روبرتس وغاريت هيدلوند:



بعدما انفصلت الممثلة الشابة إيما روبرتس عن الممثل الأمريكي إيفان بيترز في شهر مارس لهذا العام سرعان ما بدات المواعدة مع الممثل غاريت هيدلوند حيث ظهرا اكثر من مرة بشكل علني ليؤكدا علاقتهم.

مايلي سايروس وكودي سيمبسون:



بعد انفصال المغنية الأمريكية عن زوجها الممثل ليام هيمسورث بعد 8 اشهر للزواج ارتبطت مايلي لمدة اسابيع قليلة بكاتلين كارتر ثم انفصلا، بعدها اعلنت مايلي علاقتها العاطفية الجديدة بالمغني الأسترالي كودي سيمبسون ويحرص الثنائي على مشاركة لحظاتهم الرومانسية وتوثيقها عبر إنستغرام.