آرجون كابور ينفي انفصاله عن ماليكا أرورا بهذه الطريقة

أثيرت شائعات كثيرة في الوقت الأخير حول انفصال النجم البوليوودي "أرجون كابور" عن حبيبته عارضة الأزياء "ماليكا أوروا "، بسبب خلافات كثيرة وقعت بينهما في الفترة الأخيرة.

أرجون كابور ينفي شائعات الانفصال بطريقة مميزة

من جانبه نفى النجم "أرجون كابور" شائعات انفصاله عن ماليكا أرورا من خلال نشر صورة مميزة لهما عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، حيث كانت ماليكا تقف في حضن أرجون بينما كانت الصورة باللونين الأبيض والأسود.

وعلّق أرجون على الصورة بقوله: "لا مكان للشائعات المشبوهة ابقوا آمنين وأتمنى الخير للناس وانا أحبكم جميعاً".

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات بعدما أحدث المنشور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب العديد منهم عن سعادتهم بأن علاقتهما ما زالت قائمة وأن اخبار الانفصال ليست حقيقية

شائعات انفصال آرجون كابور وماليكا أرورا

كشفت العديد من المصادر الاخبارية عن انفصال ارجون وماليكا وذلك بسبب وجود خلافات بينهما أدّت إلى انفصالهما عن بعضهما البعض.

وقد أُشيع أن ماليكا بسبب ذلك بقيت وحيدة في منزلها لمدة أسبوع كامل حيث كانت تعاني نفسياً بعد الانفصال ودخلت في مرحلة اكتئاب، وهو الامر الذي نفاه أرجون في الصورة التي نشرها