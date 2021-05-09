آشلي غراهام تكشف عن القطعه التي لن ترتديها أبداً.. وهذه أساسيات خزانة الملابس لديها!

تحتوي خزانة عارضة الأزياء "آشلي غراهام" على عدد لا يحصى من الملابس من جميع الألوان والاشكال، بسبب مهنتها كعارضة أزياء.

وكشفت آشلي أن هناك قطعة واحدة لن تلبسها ابداً خلال سؤالها في مقابلة Sunday Life عن شيء لن ترتديه أبداً، فردت ببساطة: "الفيزون الأبيض".

واعترفت آشلي عندما طُلب منها اختيار أسوأ خطأ في الموضة: "أي شيء لا أستطيع التنفس فيه، اترك لنفسك دائماً مساحة صغيرة للتنفس".

وكشفت عارضة الأزياء البالغة من العمر 33 عاماً عن أساسيات خزانة الملابس والتي تضمنت بلوزة بيضاء كلاسيكية بأزرار لتسهيل الرضاعة وبدلات رياضية متناسقة وبنطلون جلدي.

وكانت آشلي قد استقبلت طفلها اسحق عام 2020 من زوجها جاستين الذي تزوجته عام 2010، حيث اكّد آشلي مساعدة زوجها لها فقالت: "تزوج من أعز أصدقائك لأن هذه الصفقة الكبيرة فيمكنك التحدث معه عن كل شيء".

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