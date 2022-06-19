آمبرد هيرد تتسوق من متاجر التصفية.. هل وصلت حافة الإفلاس؟

يبدو أن الحالة المادية للممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، في تدهور بعد خسارتها قضية التشهير التي رفعها عليها طليقها النجم الأمريكي جوني ديب؛ حيث يتوجب عليها دفع ما يقارب الـ15 مليون دولار كتعويض له.

ومؤخرًا، نشر موقع "تي ام زي" الإخباري مقطع فيديو لآمبر هيرد أثناء تسوقها برفقة شقيقتها، ويتني هنريكيز، في متجر التصفيات TJ Mazz بمدينة نيويورك ظهر يوم الخميس الماضي.

ومن الواضح أن آمبر تحاول الاقتصاد في إنفاقها، إذ تعد TJ Maxx سلسلة متاجر أمريكية ، تبيع بأسعار أقل عمومًا من المتاجر الكبرى الأخرى المماثلة.

واعتمدت آمبر لخروجها إطلالة كاجوال بسيطة تألَّفت من قميص أبيض فضفاض، نسَّقته ببنطال جينز أزرق عريض ممزق، بينما انتعلت حذاء أسود، وسرَّحت شعرها على شكل كعكة.

آمبر هيرد في أول ظهور إعلامي بعد المحاكمة

وفي وقت سابق، ظهرت آمبر هيرد في أول مقابلة اعلامية تلفزيونية لها بعد خسارة القضية، حيث كانت محط اهتمام كبير وذلك بسبب التصريحات، إذ كشفت عن رأيها حول حكم القضية خاصة بعد خسارتها الحكم لصالح جوني ديب.

وأجرت آمبر مقابلة مع مقدّمة البرامج "سافانا جوثري" خلال برنامجها الشهير Today وتم تصوير المقابلة بإجراءات أمنية مشددة وسريّة للغاية.

وتحدّثت آمبر حول قرار المحكمة وكيف أنه سيؤثر على النساء المعنفات في أميركا وعلى حريّة التعبير للنساء اللواتي يعانين من العنف الجسدي والنفسي وخوفهن الكبير الآنمن التحدث عن معاناتهن.

آمبر هيرد تكشف رأيها في حكم المحكمة

أما حول رأي آمبر هيرد في حكم القضية فاعترفت بأنها تتفهّم انحياز المحكمة في حكمهم الى صالح جوني ديب، حيث قالت: "أنا أتفهم أن جوني ديب شخصية محبوبة، وانا لا ألومهم فهو ممثل رائع".

أما حول الاراء السلبية تجاهها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن هيرد خسرت بسبب هذه المحاكمة الكثير من جمهورها، فقالت آمبر: "لقد كانت معاملتي من قبلهم غير عادلة فالناس لا ينبغي أن يعرفوا ما حدث في خصوصيات منزلي، وخلال زواجي".