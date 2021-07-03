آمبر هيرد تكشف عن مفاجأة صادمة.. أنجبت طفلة منذ ثلاثة أشهر على طريقتها الخاصة!

كشفت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬امبرهيرد‭ ‬بطلة‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬أكوامان‮»‬‭ (‬الرجل‭ ‬المائي‭) ‬أنها‭ ‬رزقت‭ ‬بطفلة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬ونشرت‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬ابنتها‭ ‬ذات‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬انستجرام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬قالت‭ ‬هيرد‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬هوليوود‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬إن‭ ‬الطفلة‭ ‬أونا‭ ‬بيج‭ ‬هيرد‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أبريل‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬أنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أنجب‭ ‬طفلا‭. ‬وأردت‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بطريقتي‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬ننجب‭ ‬أطفالا‭ ‬بدون‭ ‬زواج‭. ‬جزء‭ ‬مني‭ ‬يتمسك‭ ‬بفكرة‭ ‬أن‭ ‬حياتي‭ ‬الشخصية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬أحد‭. ‬وأدرك‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬طبيعة‭ ‬عملي‭ ‬تجبرني‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تدل‭ ‬هيرد‭ ‬بأي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬مولد‭ ‬الطفلة‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬بداية‭ ‬لبقية‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

واشتهرت‭ ‬هيرد‭ ‬أيضا‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬جاستس‭ ‬ليج‮»‬‭ ‬‮«‬فرقة‭ ‬العدالة‮»‬‭ ‬و«ذا‭ ‬رام‭ ‬دايري‮»‬‭ ‬‮«‬مذكرات‭ ‬الرم‮»‬‭,‬‭ ‬حيث‭ ‬التقت‭ ‬ديب‭ ‬وتزوجا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬لكنها‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬طلاق‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬شهرا‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬خسر‭ ‬ديب‭ ‬قضية‭ ‬تشهير‭ ‬رفعها‭ ‬على‭ ‬صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬وصفته‭ ‬بتعبير‭ ‬‮«‬ضارب‭ ‬زوجته‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬حكم‭ ‬قاض‭ ‬بمحكمة‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بأنه‭ ‬ضرب‭ ‬هيرد‭ ‬مرارا‭ ‬حتى‭ ‬أنها‭ ‬خشيت‭ ‬على‭ ‬حياتها‭.‬

وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رفع‭ ‬ديب‭ ‬قضية‭ ‬تشهير‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬هيرد‭ ‬يطالبها‭ ‬فيها‭ ‬بتعويض‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬مقال‭ ‬للرأي‭ ‬كتبته‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭.‬

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