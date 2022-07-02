آمبر هيرد في ساحة القضاء مجدداً.. والسبب غريب!

تستمرّ النجمة الهوليوودية العالمية "آمبر هيرد" في تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي منذ قضية التشهير الخاصة بها وبالنجم الهوليوودي وزوجها السابق "جوني ديب".

ويبدو واضحاً بأن القضايا ما تزال تلاحق النجمة الهوليوودية "آمبر هيرد" وستدخل ساحة القضاء مرة أخرى ولكن هذه المرة ستكون في الأراضي الأسترالية وبتهمة غريبة.

آمبر هيرد في مواجهة تهمة غريبة

كشفت مصادر اخبارية بأن النجمة العالمية ستقف أمام القضاء الاسترالي وذلك بتهمة الكذب وتزوير أوراق رسمية وذلك في قضية استيراد مجموعة من الكلاب بشكل غير قانوني.

وفي تفاصيل القضية المقامة فإن آمبر هيرد وخلال فترة زواجها بالنجم العالمي جوني ديب وتصويره فيلم Pirates of the Caribbean 5 كانت قد اصطحبت معها كلبين الى البلاد بشكل غير قانوني.

وهو الأمر الذي يعدّ خرق لقوانين الحجر الصحي والأمن الحيوي، وذلك لأن السلطات الاسترالية تمنع نقل الكلاب المستوردة حتى لا تنقل الأمراض إلى الحيوانات وهو قانون يجرم كل ما خالفه.

ووجّهت السلطات الأسترالية تهمة استيراد الحيوانات بشكل غير قانوني وتزوير وثائق السفر للنجمة العالمية الشهيرة.

آمبر هيرد وقضية التشهير

تصدرت الفنانة العالمية حديث السوشال ميديا والصحافة في الفترة الماضية وذلك خلال المحاكمة الشهيرة التي جمعتها بزوجها الفنان جوني ديب

وكان جوني ديب قد رفع قضية تشهير ضد زوجته السابقة بعد قيامها باتهامه بتعنيفها ونشر مقال تتحدث فيه عن الامر مما تسبب له بالكثير من الخسائر المادية والمعنوية

وطلب ديب ان تتم المحاكمة بشكل علني امام الجمهور وهو ما حصل، وشهدت المحاكمة العديد من التفاصيل الصادمة حيث ان الكثير من الشهود ادلوا بشهادات لصالح ديب فيما وجدت هيرد نفسها في العديد من المواقف المحرجة

وتعاطف الجمهور بشكل كبير مع النجم العالمي جوني ديب وخسرت هيرد قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب هذه المحاكمة الشهيرة كما جاء الحكم في نهاية الامر لصالح جوني ديب حيث حكمت له المحكمة بتعويض مادي تصل قيمة الى 15 مليون دولار

واكدت الفنانة العالمية في تصريحات لاحقة لها ان هذه الحكم انتكاسة ضد النساء المعنفات في أمريكا وانها تتفهم انحياز المحكمة للنجم العالمي