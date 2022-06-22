آمبر هيرد وكارا ديلفين تتبادلان القبل داخل المصعد.. صور مسربة تؤكد الخيانة

خسرت النجمة العالمية آمبر هيرد قضيتها ضد زوجها السابق جوني ديب، وذلك بعد ان رفع عليها دعوى قضائية اتهمها فيها بتشويه سمعته والتسبب له بالكثير من الخسائر بعد أن أطلقت عليه لقب "معنّف النساء" في مقال سابق لها بعد انفصالهما

وخلال مجريات المحاكمة قام احد الأشخاص بنشر أخبار يكشف من خلالها خيانة آمبر هيرد لزوجها جوني ديب خلال زواجهما، واقامة علاقة ثلاثية جمعتها بعارضة الأزياء المثلية كارا ديلفين ورجل الأعمال الشهير ايلون ماسك

آمبر هيرد خانت جوني ديب مع كارا ديفلين بالدليل

وفي الساعات الماضية تم تسرّيب مجموعة من الصور للنجمة العالمية آمبر هيرد وهي داخل مصعد المبنى الذي كانت قد عاشت فيه مع زوجها السابق جوني ديب خلال عام 2015.

وكانت آمبر متواجدة في المصعد مع عارضة الازياء كارا ديلفين حيث كانتا تتبادلان القبل الحميمية والرومانسية فيما بينهما، مما يثبّت صحة خبر خيانتها لجوني ديب في تلك الفترة.

وأخبرت النجمة العالمية صديقها في ذلك الحين بأنها كانت قد أقامت علاقة ثلاثية مع إيلون ماسك وكارا ديلفين، حيث شهد صديقها أمام المحكمة بهذا الشيء.

خسارة آمبر هيرد لقضية التشهير

رفع جوني ديب دعوى قضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد يتهمها فيها بتشويه سمعته والتشهير به بعد ان قامت بتقديم مزاعم لأحدى المجلات بأنه كان يقوم بضربها والاعتداء عليها وتعنيفها جسديا ونفسيا

وفي النهاية جاء الحكم لصالح جوني ديب خاصة مع شهادة الكثير من النساء السابقات في حياته اللواتي اكدن انه شخص جيد

ولكن ومع وجود الشهود والأدلة العديدة فإن اتهامات آمبر هيرد لم تكن كافية، حيث كسب جوني ديب القضية ضدها وطالبها بدفع تعويضات مالية تقدّر بـ 15 مليون دولار، في حين أن ثروتها المالية تقدّر بـ 3 مليون دولار فقط

وكانت آمبر هيرد قد كشفت في لقاء اجرته مؤخرًا انها حزينة بسبب انحياز المحكمة لجوني ديب، مع التأكيد أنها لا تلومهم فهو يملك جاذبية كبيرة، واكدت ان هذا الحكم اساء لكل النساء المعنفات في أمريكا، وقد تضطر الكثيرات منهن للصمت على العنف الذي تتعرضن له بسبب قرار المحكمة