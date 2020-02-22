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أبطال مسلسل "Friends" يعلنون عن مفاجأة حصرية! هل لها علاقة بإعادة لم الشمل؟

منشور 22 شباط / فبراير 2020 - 11:01
مسلسل فريندز
مسلسل فريندز

أكّدت مجموعة ممثلين مسلسل "Friends"  رسمياً عن لم شملهم مرةً أخرى قريباً، وذلك بعد مرور 16 عاماً من بث الحلقة الأخيرة من مسلسل "Friends" عام 2004، 

وشارك كل من النجوم جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر وليزا كودرو نفس الصورة عبر حساباتهم الخاصة على انستغرام مع تعليق مطابق لجميعهم يقول "إنه يحدث" حيث وضعوا إشارة للنجوم المشاركين ولـ HBO Max.

Happy news! Jennifer Aniston announced the Friends reunion show on Instagram along with the remainder of her co-stars; image by Mark Seliger

وظهر في الصورة الأصدقاء الستة جميعهم حيث كانت مستوحاة من التسعينيات بينما كان جميعهم يجلسون في سيارة قديمة وكان مارك سيلجر من التقطها.

وأكّدت HBO Max هذه الاخبار من خلال إصدار بيان يقول فيه: "نحن الشيء الوحيد الذي جعلهم يعودون مع بعضهم مرة أخرى، ممثلين Friends سيكونون مرة أخرى مع HBO Max بشكل حصري".

Friends forever! Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, and Matt LeBlanc all captioned their announcement posts with 'It's happening'

وتابع كيفن رايلي رئيس HBO Max قوله: "لقد أدركت هذه الأخبار عندما كنا في المراحل الأولى من تطوير المسلسل، وأتيحت لي الفرصة للعمل على المسلسل بعد عدة سنوات حيث أنني سعدت برؤية الجميع يستمتع بع جيل بعد جيل".

وأكّدت أيضاً شائعات بأن فريق مسلسل Friends سيعمل مع HBO Max حيث ستم إطلاق العمل في شهر مايو في حفل لم شمل للعاملين في المسلسل.

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