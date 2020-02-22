أبطال مسلسل "Friends" يعلنون عن مفاجأة حصرية! هل لها علاقة بإعادة لم الشمل؟

أكّدت مجموعة ممثلين مسلسل "Friends" رسمياً عن لم شملهم مرةً أخرى قريباً، وذلك بعد مرور 16 عاماً من بث الحلقة الأخيرة من مسلسل "Friends" عام 2004،

وشارك كل من النجوم جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر وليزا كودرو نفس الصورة عبر حساباتهم الخاصة على انستغرام مع تعليق مطابق لجميعهم يقول "إنه يحدث" حيث وضعوا إشارة للنجوم المشاركين ولـ HBO Max.

وظهر في الصورة الأصدقاء الستة جميعهم حيث كانت مستوحاة من التسعينيات بينما كان جميعهم يجلسون في سيارة قديمة وكان مارك سيلجر من التقطها.

وأكّدت HBO Max هذه الاخبار من خلال إصدار بيان يقول فيه: "نحن الشيء الوحيد الذي جعلهم يعودون مع بعضهم مرة أخرى، ممثلين Friends سيكونون مرة أخرى مع HBO Max بشكل حصري".

وتابع كيفن رايلي رئيس HBO Max قوله: "لقد أدركت هذه الأخبار عندما كنا في المراحل الأولى من تطوير المسلسل، وأتيحت لي الفرصة للعمل على المسلسل بعد عدة سنوات حيث أنني سعدت برؤية الجميع يستمتع بع جيل بعد جيل".

وأكّدت أيضاً شائعات بأن فريق مسلسل Friends سيعمل مع HBO Max حيث ستم إطلاق العمل في شهر مايو في حفل لم شمل للعاملين في المسلسل.

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